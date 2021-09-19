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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:1
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'
26' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
0:1
27' Пенальти
Виейринья
42' Желтая карточка
Шваб Штефан
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
10
Капилья
Энеко
6
Вальенте
Хосе
24
Канеллопулос
Гиоргос
11
Рехис
Франсеск
9
Барралес
Джеронимо
40
Паскуаль
Андрес
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
22
Шваб
Штефан
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
21
Бисесвар
Диего
28
Митрицэ
Александру
9
Свидерски
Кароль
Астерас
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

26'
Канеллопулос Гиоргос
 
27'
0:1
Виейринья
42'
 
Шваб Штефан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виейринья 1 (1) 0.5

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Кармона Давид 1 0
3. Атьенса Пичу 1 0
4. Канеллопулос Гиоргос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Шваб Штефан 2 0
2. Виейринья 1 0

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 0:0 Олимпиакос
Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Линкольн 0:2 ПАОК ПАОК 0:1 ПАС Янина Риека 0:2 ПАОК ПАОК 1:1 Риека
ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК Хераклес 1:2 ПАОК Шарлеруа 0:2 ПАОК ПСВ 1:0 ПАОК Олимпиакос 1:2 ПАОК ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК ПАОК 2:0 Олимпиакос Астерас 1:1 ПАОК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ПАОК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 ПАОК Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига
ПАОК 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига Астерас 0:0 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Астерас Кубок Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
2. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
3. АЕК 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Олимпиакос 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
7. ПАОК 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Астерас 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ламия 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ОФИ 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
11. ПАОК 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Астерас 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ламия 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Астерас 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Атромитос Томас Бединелли 1 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
4. Атромитос Саломон Патрик 2 0
5. ПАОК Шваб Штефан 2 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Виейринья из команды ПАОК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Канеллопулос Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ПАОК
3.30
4.60
2.25
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Где смотреть матч Астерас 0:1 ПАОК онлайн




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