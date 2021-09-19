Греция: Суперлига 2021-2022
Астерас
0:1
Перерыв
Стадион: Теодорос Колокотронис
ПАОК
26' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
0:1
27' ПенальтиВиейринья
42' Желтая карточкаШваб Штефан
18
Атьенса
Пичу
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Сони КевенНападающий
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
27'
0:1
42'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виейринья
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|2.
|Кармона Давид
|1
|0
|3.
|Атьенса Пичу
|1
|0
|4.
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|2
|0
|2.
|Виейринья
|1
|0
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +5 =10 -5Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 0:0 Олимпиакос
Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5Линкольн 0:2 ПАОК ПАОК 0:1 ПАС Янина Риека 0:2 ПАОК ПАОК 1:1 Риека
Последние игры между собой
Астерас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ПАОК 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига Астерас 0:0 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Астерас Кубок Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|АЕК
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Олимпиакос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|ПАОК
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Астерас
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ламия
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|ПАОК
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ламия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ПАОК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
|5.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0
|5.
|ПАОК
|Шваб Штефан
|2
|0