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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
26' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
0:1
27' Пенальти
Виейринья
42' Желтая карточка
Шваб Штефан
69' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
77' Желтая карточка
Daniel Santafe
90'+4
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
10
Капилья
Энеко
6
Вальенте
Хосе
24
Канеллопулос
Гиоргос
11
Рехис
Франсеск
9
Барралес
Джеронимо
40
Паскуаль
Андрес
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
22
Шваб
Штефан
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
21
Бисесвар
Диего
28
Митрицэ
Александру
9
Свидерски
Кароль
Астерас
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

26'
Канеллопулос Гиоргос
 
27'
0:1
Виейринья
42'
 
Шваб Штефан
52'
 
Алвес Родриго
Виейринья
66'
Гарсия Рубен
Кармона Давид
 
66'
Daniel Santafe
Канеллопулос Гиоргос
 
66'
Гомес Родриго
Паскуаль Андрес
 
69'
 
Михаилидис Яннис
72'
 
Эсити Андерсон
Шваб Штефан
77'
Daniel Santafe
 
78'
 
Акпом Чуба
Свидерски Кароль
78'
 
Дуглас Гомес
Митрицэ Александру
79'
 
Живкович Андрия
Мург Томас
81'
Христос Тасулис
Альварес Федерико
 
82'
Бенито Асьер
Капилья Энеко
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виейринья 1 (1) 0.5

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Кармона Давид 1 0
3. Атьенса Пичу 1 0
4. Daniel Santafe 1 0
5. Канеллопулос Гиоргос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Шваб Штефан 2 0
2. Виейринья 1 0
3. Михаилидис Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 0 0 0 0
 ПАОК 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 0:0 Олимпиакос
Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Линкольн 0:2 ПАОК ПАОК 0:1 ПАС Янина Риека 0:2 ПАОК ПАОК 1:1 Риека
ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК Хераклес 1:2 ПАОК Шарлеруа 0:2 ПАОК ПСВ 1:0 ПАОК Олимпиакос 1:2 ПАОК ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК ПАОК 2:0 Олимпиакос Астерас 1:1 ПАОК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ПАОК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 ПАОК Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига
ПАОК 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига Астерас 0:0 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Астерас Кубок Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
2. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
3. АЕК 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Панетоликос 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Олимпиакос 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
7. ПАОК 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Астерас 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ламия 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ОФИ 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Атромитос Томас Бединелли 1 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
4. Атромитос Саломон Патрик 2 0
5. ПАОК Шваб Штефан 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Виейринья из команды ПАОК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Канеллопулос Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 0:1 ПАОК онлайн




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