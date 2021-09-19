Греция: Суперлига 2021-2022
Ламия
0:2
Второй тайм: 47'
Стадион: Athanasios Diakos
Олимпиакос
0:1
12' ГолСиссе Пап Абу
0:2
32' ГолБухалакис Андреас
41' Желтая карточкаРоманич Лазар
31
Шаранов
Боян
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
12'
0:1
32'
41'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайрон Густаво
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бухалакис Андреас
|1
|0.5
|2.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.5
|3.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|4.
|Камара Агибу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|2.
|Cristopher Nunez
|1
|0
|3.
|Романич Лазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +7 =8 -5Волос 2:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия
Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3Олимпиакос 2:1 Антверпен Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава
Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас
Последние игры между собой
Ламия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|АЕК
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Олимпиакос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|ПАОК
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Астерас
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ламия
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|ПАОК
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ламия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ПАОК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
|5.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0
|5.
|ПАОК
|Шваб Штефан
|2
|0