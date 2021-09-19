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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:2
Второй тайм: 47'

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
12' Гол
Сиссе Пап Абу
0:2
32' Гол
Бухалакис Андреас
41' Желтая карточка
Романич Лазар
47'
31
Шаранов
Боян
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
88
Kyriakos
Mazoulouxis
12
Мартинес
Анхель
II
7
Cristopher
Nunez
6
Theofanis
Tsandaris
70
Georgios
Manousakis
10
Тайрон
Густаво
28
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
1
Вацлик
Томаш
33
Карбовник
Михал
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
7
Оньекуру
Генри
22
Камара
Агибу
28
Вальбуэна
Матьё
29
Соарес
Франсиско
Ламия
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Сиссе Пап Абу
(Вальбуэна Матьё)
32'
0:2
Бухалакис Андреас
(Камара Агибу)
40'
Винтра Лукас
Скондрас Яннис
 
41'
Романич Лазар
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайрон Густаво 1 0.5
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бухалакис Андреас 1 0.5
2. Сиссе Пап Абу 1 0.5
3. Вальбуэна Матьё 0 0
4. Камара Агибу 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Гентсоглу Савас 1 0
2. Cristopher Nunez 1 0
3. Романич Лазар 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Ба Уссейну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 0 0 0 100% (1) 0 0
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Волос 2:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия
Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Олимпиакос 2:1 Антверпен Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава
Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас

Последние игры между собой

Ламия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Олимпиакос 3:0 Ламия Суперлига Ламия 0:6 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:2 Ламия Кубок Ламия 0:0 Олимпиакос Кубок
Ламия 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 1:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Ламия Кубок Ламия 3:3 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 3:0 Ламия Суперлига Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 0:1 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
2. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
3. АЕК 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Олимпиакос 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
7. ПАОК 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Астерас 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ламия 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ОФИ 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
11. ПАОК 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Астерас 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ламия 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Астерас 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Атромитос Томас Бединелли 1 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
4. Атромитос Саломон Патрик 2 0
5. ПАОК Шваб Штефан 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Олимпиакос
97.52
5.22
1.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 0:2 Олимпиакос онлайн




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