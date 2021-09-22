Греция: Суперлига 2021-2022
Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Караискакис
Аполлон Смирнис
1:0
8' ГолМасурас Гиоргос
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
-
77 Wajdi Sehli
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бухалакис Андреас
|1
|0.33
|2.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.33
|3.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.33
|4.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|5.
|Камара Агибу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.33
|2.
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|1
|1
|2.
|Баксеванидис Димос
|1
|0
|3.
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|4.
|Дентакис Антонис
|1
|0
|5.
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|6.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0
|7.
|Кастро Фабри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ламия 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Антверпен Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11Аполлон Смирнис 1:3 Волос Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия
Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ПАОК
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|АЕК
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Панетоликос
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Астерас
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|ОФИ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Панетоликос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Панетоликос
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Олимпиакос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Астерас
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
|5.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0
|5.
|ПАОК
|Шваб Штефан
|2
|0