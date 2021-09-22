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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
8' Гол
Масурас Гиоргос
43'
1
Вацлик
Томаш
14
Андруцос
Танасис
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
8
Малонг
Кунде
5
Бухалакис
Андреас
7
Оньекуру
Генри
22
Камара
Агибу
19
Масурас
Гиоргос
29
Соарес
Франсиско
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
21
Кастро
Фабри
8
Матей
Флорентин
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
9
Иоаннидис
Николаос
91
Ван
ла
Парра
Райив
Олимпиакос
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-3-3

Ход матча

8'
Масурас Гиоргос
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бухалакис Андреас 1 0.33
2. Масурас Гиоргос 1 0.33
3. Сиссе Пап Абу 1 0.33
4. Вальбуэна Матьё 0 0
5. Камара Агибу 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иоаннидис Николаос 1 0.33
2. Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Ба Уссейну 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 1 1
2. Баксеванидис Димос 1 0
3. Сливка Выкинтас 1 0
4. Дентакис Антонис 1 0
5. Цилулис Сотирис 1 0
6. Домингес Луис Густаво 1 0
7. Кастро Фабри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ламия 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Антверпен Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Аполлон Смирнис 1:3 Волос Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия
Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Аполлон Смирнис Суперлига Олимпиакос 1:1 Аполлон Смирнис Кубок Аполлон Смирнис 0:3 Олимпиакос Кубок Аполлон Смирнис 0:3 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:5 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
3. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ПАОК 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
5. АЕК 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Панетоликос 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Астерас 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ламия 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Аполлон Смирнис 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
7. ОФИ 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Панетоликос 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Олимпиакос 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Астерас 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Атромитос Томас Бединелли 1 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
4. Атромитос Саломон Патрик 2 0
5. ПАОК Шваб Штефан 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Аполлон Смирнис
1.21
7.00
20.00
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