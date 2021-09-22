Греция: Суперлига 2021-2022
Олимпиакос
4:1
Конец матча
Стадион: Караискакис
Аполлон Смирнис
1:0
8' ГолМасурас Гиоргос
2:0
47' ГолСоарес Франсиско
3:0
72' ГолСоарес Франсиско
3:1
79' ГолДауда Абиола
4:1
87' ГолВрусаи Мариус
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
-
77 Wajdi Sehli
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
8'
1:0
47'
2:0
72'
3:0
79'
3:1
87'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соарес Франсиско
|2
|0.67
|2.
|Бухалакис Андреас
|1
|0.33
|3.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.33
|4.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.33
|5.
|Врусаи Мариус
|1
|0.33
|6.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|7.
|Малонг Кунде
|0
|0
|8.
|Карбовник Михал
|0
|0
|9.
|Камара Агибу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|1
|0.33
|2.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.33
|3.
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|1
|1
|2.
|Баксеванидис Димос
|1
|0
|3.
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|4.
|Дентакис Антонис
|1
|0
|5.
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|6.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0
|7.
|Кастро Фабри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ламия 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Антверпен Олимпиакос 0:0 Атромитос Слован Братислава 2:2 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11Аполлон Смирнис 1:3 Волос Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия
Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|АЕК
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|7.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Арис Салоники
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ламия
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Ламия
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|2
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0