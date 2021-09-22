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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
31' Гол
Митрицэ Александру
43' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
55' Желтая карточка
Куртич Ясмин
57' Желтая карточка
Митрицэ Александру
1:1
59' Гол
Диас Хорхе
64' Желтая карточка
Флорес Дейби
69' Желтая карточка
Дуглас Гомес
1:2
80' Гол
Сидклей Феррейра
90'+5
1
Родригес
Диего
II
8
Льюй
Брайан
20
Флорес
Дейби
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
37
Цигарас
Ангелос
11
Диас
Хорхе
5
Branko
Vrgoc
14
Дуарте
Фредерику
9
Вергос
Николаос
25
Морсай
Йонатан
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
27
Куртич
Ясмин
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
8
Дуглас
Гомес
28
Митрицэ
Александру
47
Акпом
Чуба
Панетоликос
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вергос Николаос 1 0.33
2. Жестед Рюди 1 0.33
3. Диас Хорхе 1 0.33
4. Малис Александрос 0 0
5. Дуарте Фредерику 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрицэ Александру 1 0.33
2. Сидклей Феррейра 1 0.33
3. Виейринья 1 (1) 0.33
4. Дуглас Гомес 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Хухумис Диамантис 1 0
2. Флорес Дейби 1 0
3. Морсай Йонатан 1 0
4. Корнелиус Дерек 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Шваб Штефан 2 0
2. Куртич Ясмин 1 0
3. Виейринья 1 0
4. Митрицэ Александру 1 0
5. Дуглас Гомес 1 0
6. Михаилидис Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 ПАОК 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Атромитос 1:2 Панетоликос Панетоликос 0:0 Астерас ОФИ 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:3 Атромитос
ПАС Янина 0:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Астерас 0:1 ПАОК Линкольн 0:2 ПАОК ПАОК 0:1 ПАС Янина Риека 0:2 ПАОК
ПАОК 1:1 Риека ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК Хераклес 1:2 ПАОК Шарлеруа 0:2 ПАОК ПСВ 1:0 ПАОК Олимпиакос 1:2 ПАОК ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК ПАОК 2:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
ПАОК: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
ПАОК 5:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 ПАОК Суперлига Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панетоликос Кубок Панетоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панетоликос 1:1 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
3. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
5. АЕК 0:0 3 1 2 0 6 - 3 5
6. Панатинаикос 0:0 3 1 1 1 4 - 1 4
7. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Арис Салоники 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Астерас 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ламия 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Панатинаикос 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Арис Салоники 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Панатинаикос 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 2 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Корнелиус Дерек получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панетоликос 1:2 ПАОК онлайн




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