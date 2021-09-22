Греция: Суперлига 2021-2022
Панетоликос
1:2
Конец матча
Стадион: Панетоликос
ПАОК
0:1
31' ГолМитрицэ Александру
43' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
55' Желтая карточкаКуртич Ясмин
57' Желтая карточкаМитрицэ Александру
1:1
59' ГолДиас Хорхе
64' Желтая карточкаФлорес Дейби
69' Желтая карточкаДуглас Гомес
1:2
80' ГолСидклей Феррейра
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
13
Лукас
Тэйлор
27
Куртич
Ясмин
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
31'
43'
55'
59'
1:1
64'
69'
80'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вергос Николаос
|1
|0.33
|2.
|Жестед Рюди
|1
|0.33
|3.
|Диас Хорхе
|1
|0.33
|4.
|Малис Александрос
|0
|0
|5.
|Дуарте Фредерику
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрицэ Александру
|1
|0.33
|2.
|Сидклей Феррейра
|1
|0.33
|3.
|Виейринья
|1 (1)
|0.33
|4.
|Дуглас Гомес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|2.
|Флорес Дейби
|1
|0
|3.
|Морсай Йонатан
|1
|0
|4.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|2
|0
|2.
|Куртич Ясмин
|1
|0
|3.
|Виейринья
|1
|0
|4.
|Митрицэ Александру
|1
|0
|5.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|6.
|Михаилидис Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|ПАОК
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =6 -9Атромитос 1:2 Панетоликос Панетоликос 0:0 Астерас ОФИ 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:3 Атромитос
ПАС Янина 0:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =2 -5Астерас 0:1 ПАОК Линкольн 0:2 ПАОК ПАОК 0:1 ПАС Янина Риека 0:2 ПАОК
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
ПАОК: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Панетоликос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панетоликос Кубок Панетоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панетоликос 1:1 ПАОК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|АЕК
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|7.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Арис Салоники
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ламия
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Ламия
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|2
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0