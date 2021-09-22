  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Астерас
0'
33' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
45'
1
Эпасси
Дэвис
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
11
Камау
Брюс
33
Де
Гузман
Джонатан
8
Нейра
Хуан
16
Luis
Gallegos
7
Лампру
Лазарос
17
Дурмишай
Фиорин
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
45
Христопулос
Яннис
19
Костаньо
Хосе
3
Христос
Тасулис
20
Гомес
Родриго
6
Вальенте
Хосе
14
Daniel
Santafe
11
Рехис
Франсеск
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
ОФИ
4-5-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

33'
Пасалидис Триантафиллос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нейра Хуан 2 0.67
2. Вурос Праксителис 1 0.33
3. Luis Gallegos 0 0
4. Коровесис Никос 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Нейра Хуан 1 0
3. Вурос Праксителис 1 0
4. Камау Брюс 1 0
5. Лампру Лазарос 1 0
6. Luis Gallegos 1 0
7. Диамантис Апостолос 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Кармона Давид 1 0
3. Атьенса Пичу 1 0
4. Daniel Santafe 1 0
5. Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 0 0 100% (3)
 Астерас 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +3 =8 -9
ОФИ 3:3 АЕК Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ
Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 ОФИ Витесс 2:1 ОФИ ОФИ 2:2 Панетоликос Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ
Астерас Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Астерас 0:1 ПАОК Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК
Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
ОФИ 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 ОФИ Суперлига Астерас 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Астерас Суперлига
ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
3. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ПАОК 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
5. АЕК 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Панетоликос 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Астерас 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ламия 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Аполлон Смирнис 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
7. ОФИ 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Панетоликос 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Олимпиакос 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Астерас 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Атромитос Томас Бединелли 1 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
4. Атромитос Саломон Патрик 2 0
5. ПАОК Шваб Штефан 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Астерас
2.71
3.25
3.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:0 Астерас онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 