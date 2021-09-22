Греция: Суперлига 2021-2022
ОФИ
0:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Астерас
33' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
11
Камау
Брюс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сони КевенНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нейра Хуан
|2
|0.67
|2.
|Вурос Праксителис
|1
|0.33
|3.
|Luis Gallegos
|0
|0
|4.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Нейра Хуан
|1
|0
|3.
|Вурос Праксителис
|1
|0
|4.
|Камау Брюс
|1
|0
|5.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|6.
|Luis Gallegos
|1
|0
|7.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|2.
|Кармона Давид
|1
|0
|3.
|Атьенса Пичу
|1
|0
|4.
|Daniel Santafe
|1
|0
|5.
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =8 -9ОФИ 3:3 АЕК Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ
Астерас Последние 20 матчей: +4 =10 -6Астерас 0:1 ПАОК Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК
Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ПАОК
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|АЕК
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Панетоликос
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Астерас
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|ОФИ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Панетоликос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Панетоликос
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Олимпиакос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Астерас
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
|5.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0
|5.
|ПАОК
|Шваб Штефан
|2
|0