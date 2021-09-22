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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:0
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
33' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
45' Желтая карточка
Нейра Хуан
73' Желтая карточка
Гарсия Рубен
83' Желтая карточка
Вальенте Хосе
90'+4
1
Эпасси
Дэвис
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
11
Камау
Брюс
33
Де
Гузман
Джонатан
8
Нейра
Хуан
16
Luis
Gallegos
7
Лампру
Лазарос
17
Дурмишай
Фиорин
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
45
Христопулос
Яннис
19
Костаньо
Хосе
3
Христос
Тасулис
20
Гомес
Родриго
6
Вальенте
Хосе
14
Daniel
Santafe
11
Рехис
Франсеск
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
ОФИ
4-5-1
Астерас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нейра Хуан 2 0.67
2. Вурос Праксителис 1 0.33
3. Luis Gallegos 0 0
4. Коровесис Никос 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Нейра Хуан 2 0
3. Вурос Праксителис 1 0
4. Камау Брюс 1 0
5. Лампру Лазарос 1 0
6. Luis Gallegos 1 0
7. Диамантис Апостолос 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Гарсия Рубен II 1 0
3. Кармона Давид 1 0
4. Атьенса Пичу 1 0
5. Daniel Santafe 1 0
6. Вальенте Хосе 1 0
7. Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 0 0 100% (3)
 Астерас 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +3 =8 -9
ОФИ 3:3 АЕК Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ
Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 ОФИ Витесс 2:1 ОФИ ОФИ 2:2 Панетоликос Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ
Астерас Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Астерас 0:1 ПАОК Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК
Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
ОФИ 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 ОФИ Суперлига Астерас 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Астерас Суперлига
ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
3. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
5. АЕК 0:0 3 1 2 0 6 - 3 5
6. Панатинаикос 0:0 3 1 1 1 4 - 1 4
7. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Арис Салоники 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Астерас 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ламия 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Панатинаикос 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Арис Салоники 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Панатинаикос 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 2 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Пасалидис Триантафиллос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ОФИ 0:0 Астерас онлайн




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