Греция: Суперлига 2021-2022
АЕК
1:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Ламия
31' Желтая карточкаTheofanis Tsandaris
36' Желтая карточкаРоманич Лазар
56' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
1:0
67' ГолАраужо Серхио
69' Желтая карточкаШахов Евгений
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
36'
67'
1:0
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цубер Стивен
|2
|0.67
|2.
|Араужо Серхио
|2
|0.67
|3.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.33
|4.
|Ансарифард Карим
|1
|0.33
|5.
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.33
|6.
|Манталос Петрос
|0
|0
|7.
|Шахов Евгений
|0
|0
|8.
|Шимански Дамиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караманос Тасос
|1
|0.33
|2.
|Тайрон Густаво
|1
|0.33
|3.
|Романич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Леви
|0
|1
|2.
|Шахов Евгений
|1
|0
|3.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|4.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|5.
|Манталос Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романич Лазар
|2
|0
|2.
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|4.
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|5.
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|6.
|Cristopher Nunez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|Ламия
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +6 =5 -9ОФИ 3:3 АЕК АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК
Ламия Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ламия 1:2 Олимпиакос Волос 2:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Ламия 0:2 ОФИ
Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия
Последние игры между собой
АЕК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|АЕК
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Арис Салоники
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Панатинаикос
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|10.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ламия
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Ламия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|1:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Арис Салоники
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|2
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0