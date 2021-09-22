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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Ламия
0'
31' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
36' Желтая карточка
Романич Лазар
56' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
1:0
67' Гол
Араужо Серхио
69' Желтая карточка
Шахов Евгений
84'
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
7
Амрабат
Нордин
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
1
Гаравелис
Атанасиос
24
Винтра
Лукас
88
Kyriakos
Mazoulouxis
4
Адежо
Даниэл
3
Сарамантас
Гиоргос
6
Theofanis
Tsandaris
7
Cristopher
Nunez
20
Элефтериадис
Христос
70
Georgios
Manousakis
28
Романич
Лазар
9
Манусос
Йоргос
АЕК
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Theofanis Tsandaris
36'
 
Романич Лазар
46'
Танкович Муамер
Амрабат Нордин
 
56'
 
Сарамантас Гиоргос
64'
Шахов Евгений
Шимански Дамиан
 
65'
Ансарифард Карим
Йевтич Дарко
 
65'
 
Караманос Тасос
Манусос Йоргос
66'
 
Тайрон Густаво
Georgios Manousakis
66'
 
Провидакис Константинос
Theofanis Tsandaris
67'
Араужо Серхио
1:0
69'
Шахов Евгений
 
74'
Манталос Петрос
Араужо Серхио
 
74'
 
Влахомитрос Анестис
Элефтериадис Христос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цубер Стивен 2 0.67
2. Араужо Серхио 2 0.67
3. Ле Таллек Дамьен 1 0.33
4. Ансарифард Карим 1 0.33
5. Амрабат Нордин 1 (1) 0.33
6. Манталос Петрос 0 0
7. Шахов Евгений 0 0
8. Шимански Дамиан 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караманос Тасос 1 0.33
2. Тайрон Густаво 1 0.33
3. Романич Лазар 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Гарсия Леви 0 1
2. Шахов Евгений 1 0
3. Враньеш Огнен 1 0
4. Ле Таллек Дамьен 1 0
5. Манталос Петрос 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Романич Лазар 2 0
2. Гентсоглу Савас 1 0
3. Сарамантас Гиоргос 1 0
4. Theofanis Tsandaris 1 0
5. Kyriakos Mazoulouxis 1 0
6. Cristopher Nunez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 50% (3) 0
 Ламия 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ОФИ 3:3 АЕК АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК
Брюгге 2:1 АЕК Антверпен 0:2 АЕК Фейеноорд 3:1 АЕК Витесс 1:3 АЕК АЕК 0:0 Арис Салоники Астерас 1:1 АЕК Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 3:1 Астерас Арис Салоники 1:3 АЕК АЕК 0:1 ПАОК АЕК 1:5 Олимпиакос ПАОК 3:1 АЕК
Ламия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ламия 1:2 Олимпиакос Волос 2:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Ламия 0:2 ОФИ
Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия

Последние игры между собой

АЕК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Ламия 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Суперлига
Ламия 0:4 АЕК Кубок Ламия 2:2 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
2. АЕК 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
4. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
5. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Арис Салоники 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Панатинаикос 0:1 3 1 0 2 4 - 2 3
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ламия 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Арис Салоники 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 0:1 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1:0 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 2 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Романич Лазар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Theofanis Tsandaris получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Ламия
1.32
8.50
95.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:0 Ламия онлайн




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