Греция: Суперлига 2021-2022
Ионикос
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Neapoli Stadium
ПАС Янина
4' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аосман Аяс
|1
|0.33
|2.
|Тюрам Рожерио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гардавски Михаэль
|1
|0.33
|2.
|Конде Педро
|1
|0.33
|3.
|Переа Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|3.
|Кабрал Джерсон
|1
|0
|4.
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|5.
|Georgios Mygas
|1
|0
|6.
|Giannis Gotsoulias
|1
|0
|7.
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|8.
|Далсью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|2.
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|3.
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|4.
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|5.
|Салиакас Манолис
|1
|0
|6.
|Конде Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|ПАС Янина
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Ионикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ионикос 1:0 Арис Салоники АЕК 3:0 Ионикос Ионикос 2:1 Эрготелис Диагорас Родос 3:5 Ионикос
Ионикос 0:2 Ксанти Киссамикос 1:0 Ионикос Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос Ионикос 1:1 Левадиакос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +10 =3 -7ПАС Янина 1:0 Панатинаикос ПАОК 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Лариса 2:0 ПАС Янина
Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|АЕК
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ПАС Янина
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Ионикос
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Панатинаикос
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|10.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ионикос
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|ПАС Янина
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ПАС Янина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ионикос
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|2
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|5.
|АЕК
|Араужо Серхио
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0