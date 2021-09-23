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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
ПАС Янина
0'
4' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
21'
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
24
Ромао
Алаиксис
10
Далсью
20
Eleftherios
Matsoukas
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
29
Гардавски
Михаэль
19
Лолис
Александрос
11
Переа
Хуан
Ионикос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

4'
 
Эррамуспе Родриго

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аосман Аяс 1 0.33
2. Тюрам Рожерио 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гардавски Михаэль 1 0.33
2. Конде Педро 1 0.33
3. Переа Хуан 0 0

Карточки

Ионикос
# Игрок      
1. Ромао Алаиксис 1 1
2. Чигринский Дмитрий 1 0
3. Кабрал Джерсон 1 0
4. Reinaldo Lenis 1 0
5. Georgios Mygas 1 0
6. Giannis Gotsoulias 1 0
7. Хутесиотис Лефтерис 1 0
8. Далсью 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Эррамуспе Родриго 2 0
2. Лодыгин Юрий 2 0
3. Гардавски Михаэль 1 0
4. Пеерсман Марвин 1 0
5. Салиакас Манолис 1 0
6. Конде Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Ионикос 0 0 0 0 0 100% (1)
 ПАС Янина 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Ионикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ионикос 1:0 Арис Салоники АЕК 3:0 Ионикос Ионикос 2:1 Эрготелис Диагорас Родос 3:5 Ионикос
Ионикос 0:2 Ксанти Киссамикос 1:0 Ионикос Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос Ионикос 1:1 Левадиакос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПАС Янина 1:0 Панатинаикос ПАОК 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Лариса 2:0 ПАС Янина
Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
2. АЕК 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ПАС Янина 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
5. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Ионикос 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
8. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Панатинаикос 3 1 0 2 4 - 2 3
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ламия 3 0 0 3 2 - 5 0
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ионикос 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
7. ПАС Янина 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ПАС Янина 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ионикос 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 2 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
5. АЕК Араужо Серхио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
ПАС Янина
2.53
2.90
3.40
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