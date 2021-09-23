Греция: Суперлига 2021-2022
Волос
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Пантессалико
Атромитос
45' Желтая карточкаEmiliano Purita
49' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
51' Желтая карточкаГрильо Фаусто
1:0
59' ГолKevin Rosero
63' Желтая карточкаФеррари Франко
87' Желтая карточкаСтрунгис Стефанос
2:0
90' ПенальтиВан Веерт Том
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
45'
49'
51'
59'
1:0
63'
90'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Веерт Том
|2
|0.67
|2.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.67
|3.
|Фернандес Пауло
|1
|0.33
|4.
|Kevin Rosero
|1
|0.33
|5.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|6.
|Emiliano Purita
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Струнгис Стефанос
|1
|0.33
|2.
|Муньис Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клейман Борис
|1
|0
|2.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|3.
|Алекс Соареш
|1
|0
|4.
|Грильо Фаусто
|1
|0
|5.
|Феррари Франко
|1
|0
|6.
|Emiliano Purita
|1
|0
|7.
|Фернандес Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Бединелли
|1
|1
|2.
|Саломон Патрик
|2
|0
|3.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|4.
|Кастельяно Дани
|1
|0
|5.
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|6.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|7.
|Пирич Кенан
|1
|0
|8.
|Коцопулос Костас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Атромитос
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аполлон Смирнис 1:3 Волос Волос 2:1 Ламия Утрехт 6:2 Волос Мехелен 2:1 Волос
Атромитос Последние 20 матчей: +2 =7 -11Атромитос 1:2 Панетоликос Олимпиакос 0:0 Атромитос Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос
Валенсия 3:0 Атромитос Эльче 6:1 Атромитос Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина
Последние игры между собой
Волос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Атромитос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|АЕК
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|ПАС Янина
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Панатинаикос
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|10.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Атромитос
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Волос
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Волос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атромитос
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|1
|2.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|3.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|4.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|2
|0
|0
|5.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0