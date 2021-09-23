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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
3:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
45' Желтая карточка
Emiliano Purita
49' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
51' Желтая карточка
Грильо Фаусто
1:0
59' Гол
Kevin Rosero
63' Желтая карточка
Феррари Франко
87' Желтая карточка
Струнгис Стефанос
2:0
90' Пенальти
Ван Веерт Том
3:0
90' Гол
Терезиу Александрос
90'+7
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
10
Фернандес
Пауло
6
Цоканис
Тасос
73
Бартоло
Хулиан
70
Kevin
Rosero
9
Ван
Веерт
Том
17
Регаттен
Адриен
1
Пирич
Кенан
2
Василантонопулос
Ставрос
44
Пападопулос
Кирьякос
29
Струнгис
Стефанос
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
23
Коцопулос
Костас
14
Муньис
Хуан
77
Спиридонович
Срджан
20
Кулурис
Эфтимос
Волос
4-3-3
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

45'
Emiliano Purita
 
49'
 
Кулурис Эфтимос
51'
Грильо Фаусто
 
59'
Kevin Rosero
(Ван Веерт Том)
1:0
63'
Феррари Франко
 
67'
Нинис Сотирис
Kevin Rosero
 
72'
 
Marios Tzavidas
Спиридонович Срджан
72'
 
Nicolaos Athanasiou
Саломон Патрик
84'
Алекс Соареш
Фернандес Пауло
 
87'
 
Струнгис Стефанос
88'
 
Кивракидис Кириакос
Василантонопулос Ставрос
90'
Ван Веерт Том
2:0
90'
Терезиу Александрос
Ван Веерт Том
 
90'
Терезиу Александрос
(Бартоло Хулиан)
3:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Веерт Том 3 (1) 1
2. Бартоло Хулиан 2 0.67
3. Фернандес Пауло 1 0.33
4. Терезиу Александрос 1 0.33
5. Kevin Rosero 1 0.33
6. Регаттен Адриен 0 0
7. Emiliano Purita 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Струнгис Стефанос 1 0.33
2. Муньис Хуан 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Клейман Борис 1 0
2. Цоканис Тасос 1 0
3. Алекс Соареш 1 0
4. Грильо Фаусто 1 0
5. Феррари Франко 1 0
6. Emiliano Purita 1 0
7. Фернандес Пауло 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Томас Бединелли 1 1
2. Саломон Патрик 2 0
3. Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Кастельяно Дани 1 0
5. Кулурис Эфтимос 1 0
6. Василантонопулос Ставрос 1 0
7. Пирич Кенан 1 0
8. Струнгис Стефанос 1 0
9. Коцопулос Костас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 25% (2) 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)
 Атромитос 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аполлон Смирнис 1:3 Волос Волос 2:1 Ламия Утрехт 6:2 Волос Мехелен 2:1 Волос
Атромитос 1:0 Волос Волос 3:1 Лариса Аполлон Смирнис 0:0 Волос Волос 1:1 ПАС Янина Волос 3:1 Панетоликос Ламия 1:1 Волос Волос 0:0 ОФИ Волос 1:0 АЕК Панетоликос 1:0 Волос Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос
Атромитос Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Атромитос 1:2 Панетоликос Олимпиакос 0:0 Атромитос Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос
Валенсия 3:0 Атромитос Эльче 6:1 Атромитос Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина

Последние игры между собой

Волос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Атромитос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Атромитос 1:0 Волос Суперлига Волос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 Волос Суперлига Волос 1:2 Атромитос Товарищеские матчи
Волос 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Волос Суперлига Атромитос 0:2 Волос Кубок Волос 0:3 Атромитос Кубок Волос 2:3 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
3. АЕК 3 2 1 0 7 - 3 7
4. ПАС Янина 3 2 1 0 2 - 0 7
5. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Ионикос 3 1 1 1 1 - 3 4
8. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Панатинаикос 3 1 0 2 4 - 2 3
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Атромитос 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Ламия 3 0 0 3 2 - 5 0
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
6. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
8. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
3. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
4. Олимпиакос Соарес Франсиско 2 0 0
5. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Emiliano Purita получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Пападопулос Кирьякос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 3:0 Атромитос онлайн




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