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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
5:1
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
1:0
3' Гол
Карлитос Карлос
2:0
4' Гол
Иоаннидис Фотис
23' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
3:0
34' Гол
Хадзийованнис Анастасиос
4:0
45' Пенальти
Mateus Vital
4:1
58' Гол
Гюлен Левент
69' Желтая карточка
Феррари Франко
5:1
69' Гол
Карлитос Карлос
81' Желтая карточка
Алекс Соареш
90'+4
1
Диудис
Сократис
27
Котсирас
Яннис
4
Велес
Фран
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
6
Александропулос
Сотириос
17
Перес
Рубен
11
Хадзийованнис
Анастасиос
10
Карлитос
Карлос
98
Mateus
Vital
7
Иоаннидис
Фотис
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
73
Бартоло
Хулиан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
70
Kevin
Rosero
9
Ван
Веерт
Том
17
Регаттен
Адриен
Панатинаикос
4-2-3-1
Волос
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Волос

3 матча

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 4 1
Иоаннидис Фотис 1 0.25
Маурисио Жозе 1 0.25
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.25
Александропулос Сотириос 1 0.25
Mateus Vital 1 (1) 0.25
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 3 (1) 0.75
Бартоло Хулиан 2 0.5
Фернандес Пауло 1 0.25
Гюлен Левент 1 0.25
Терезиу Александрос 1 0.25
Kevin Rosero 1 0.25
Регаттен Адриен 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Хуанкар 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Соареш 2 0
Феррари Франко 2 0
Клейман Борис 1 0
Цоканис Тасос 1 0
Грильо Фаусто 1 0
Emiliano Purita 1 0
Фернандес Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1)
 Волос 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Арис Салоники 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис Милан 2:1 Панатинаикос
АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 АЕК Панатинаикос 2:2 Астерас ПАОК 0:0 Панатинаикос АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 ПАОК Астерас 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 ПАОК ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Панатинаикос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Панатинаикос
Волос Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Волос 3:0 Атромитос Аполлон Смирнис 1:3 Волос Волос 2:1 Ламия Утрехт 6:2 Волос
Мехелен 2:1 Волос Атромитос 1:0 Волос Волос 3:1 Лариса Аполлон Смирнис 0:0 Волос Волос 1:1 ПАС Янина Волос 3:1 Панетоликос Ламия 1:1 Волос Волос 0:0 ОФИ Волос 1:0 АЕК Панетоликос 1:0 Волос Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Волос 4 3 0 1 9 - 7 9
3. АЕК 3 2 1 0 7 - 3 7
4. ПАС Янина 3 2 1 0 2 - 0 7
5. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
7. Ионикос 3 1 1 1 1 - 3 4
8. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Атромитос 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Ламия 3 0 0 3 2 - 5 0
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
2. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
8. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
5. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
Где смотреть матч Панатинаикос 5:1 Волос онлайн




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