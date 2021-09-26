Греция: Суперлига 2021-2022
Панатинаикос
5:1
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
Волос
1:0
3' ГолКарлитос Карлос
2:0
4' ГолИоаннидис Фотис
23' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
3:0
34' ГолХадзийованнис Анастасиос
4:0
45' ПенальтиMateus Vital
4:1
58' ГолГюлен Левент
69' Желтая карточкаФеррари Франко
5:1
69' ГолКарлитос Карлос
81' Желтая карточкаАлекс Соареш
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
Ход матча
3'
1:0
4'
2:0
34'
45'
4:0
58'
4:1
69'
69'
5:1
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Панатинаикос
Волос
3 матча
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|4
|1
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.25
|Маурисио Жозе
|1
|0.25
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.25
|Александропулос Сотириос
|1
|0.25
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.25
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|3 (1)
|0.75
|Бартоло Хулиан
|2
|0.5
|Фернандес Пауло
|1
|0.25
|Гюлен Левент
|1
|0.25
|Терезиу Александрос
|1
|0.25
|Kevin Rosero
|1
|0.25
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Хуанкар
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алекс Соареш
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Грильо Фаусто
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Волос
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +3 =6 -11Арис Салоники 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис Милан 2:1 Панатинаикос
АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 АЕК Панатинаикос 2:2 Астерас ПАОК 0:0 Панатинаикос АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 ПАОК Астерас 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 ПАОК ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Панатинаикос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Панатинаикос
Волос Последние 20 матчей: +9 =4 -7Волос 3:0 Атромитос Аполлон Смирнис 1:3 Волос Волос 2:1 Ламия Утрехт 6:2 Волос
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|АЕК
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|ПАС Янина
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|3
|1
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
|5.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0