Греция: Суперлига 2021-2022
Ламия
2:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Athanasios Diakos
Панетоликос
1:0
10' ГолKyriakos Mazoulouxis
17' Желтая карточкаВароне Иван
1:1
30' ГолДуарте Фредерику
45' Желтая карточкаМанусос Йоргос
45' Желтая карточкаАдежо Даниэл
64' Желтая карточкаГолемич Владимир
2:1
66' ГолCristopher Nunez
31
Шаранов
Боян
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
10'
17'
30'
1:1
45'
45'
64'
66'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Ламия
Панетоликос
6 матчей
33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайрон Густаво
|1
|0.25
|Караманос Тасос
|1
|0.25
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.25
|Cristopher Nunez
|1
|0.25
|Романич Лазар
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|1
|0.25
|Дуарте Фредерику
|1
|0.25
|Жестед Рюди
|1
|0.25
|Диас Хорхе
|1
|0.25
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романич Лазар
|2
|0
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Адежо Даниэл
|1
|0
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Панетоликос
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +6 =7 -7АЕК 1:0 Ламия Ламия 1:2 Олимпиакос Волос 2:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =6 -9Панетоликос 1:2 ПАОК Атромитос 1:2 Панетоликос Панетоликос 0:0 Астерас ОФИ 2:2 Панетоликос
Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|АЕК
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|ПАС Янина
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Панетоликос
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Ламия
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ламия
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Панетоликос
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Панетоликос
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|2:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|3
|1
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
|5.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0