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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
2:2
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
10' Гол
Kyriakos Mazoulouxis
17' Желтая карточка
Вароне Иван
1:1
30' Гол
Дуарте Фредерику
45' Желтая карточка
Манусос Йоргос
45' Желтая карточка
Адежо Даниэл
64' Желтая карточка
Големич Владимир
2:1
66' Гол
Cristopher Nunez
2:2
90' Гол
Вароне Иван
90' Желтая карточка
Шаранов Боян
90'+8
31
Шаранов
Боян
24
Винтра
Лукас
88
Kyriakos
Mazoulouxis
4
Адежо
Даниэл
12
Мартинес
Анхель
II
32
Vasilios
Troumpoulos
7
Cristopher
Nunez
28
Романич
Лазар
10
Тайрон
Густаво
70
Georgios
Manousakis
9
Манусос
Йоргос
1
Родригес
Диего
II
8
Льюй
Брайан
5
Branko
Vrgoc
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
11
Диас
Хорхе
6
Вароне
Иван
37
Цигарас
Ангелос
20
Флорес
Дейби
9
Вергос
Николаос
14
Дуарте
Фредерику
Ламия
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

Ламия
Панетоликос

6 матчей

33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайрон Густаво 1 0.25
Караманос Тасос 1 0.25
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.25
Cristopher Nunez 1 0.25
Романич Лазар 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 1 0.25
Дуарте Фредерику 1 0.25
Жестед Рюди 1 0.25
Вароне Иван 1 0.25
Диас Хорхе 1 0.25
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романич Лазар 2 0
Манусос Йоргос 1 0
Адежо Даниэл 1 0
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Големич Владимир 1 0
Theofanis Tsandaris 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хухумис Диамантис 1 0
Вароне Иван 1 0
Флорес Дейби 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Корнелиус Дерек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0
 Панетоликос 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
АЕК 1:0 Ламия Ламия 1:2 Олимпиакос Волос 2:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия
Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Панетоликос 1:2 ПАОК Атромитос 1:2 Панетоликос Панетоликос 0:0 Астерас ОФИ 2:2 Панетоликос
Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
2. ПАОК 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Волос 4 3 0 1 9 - 7 9
4. ПАС Янина 3 2 1 0 2 - 0 7
5. АЕК 0:1 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
7. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Ионикос 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Атромитос 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
2. АЕК 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
8. ПАОК 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. АЕК 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
8. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
5. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Адежо Даниэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Манусос Йоргос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Дуарте Фредерику бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Вароне Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Kyriakos Mazoulouxis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ламия 2:2 Панетоликос онлайн




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