Греция: Суперлига 2021-2022
Астерас
0:2
Первый тайм: 40'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Олимпиакос
0:1
7' ГолСоарес Франсиско
0:2
23' Гол в свои воротаПападопулос Никос
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенНападающий
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
7'
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Астерас
Олимпиакос
9 матчей
33.3%
66.7%
0%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
88.9%
-88.9%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
111.1%
-22.2%
1 победа 10 ничьих 0 побед
31 матч
0%
6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 29 побед
Первый тайм
0%
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
0%
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы
40 матчей
7.5%
20%
72.5%
3 победы 8 ничьих 29 побед
Первый тайм
22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
2.5%
40%
57.5%
1 победа 16 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|3
|0.75
|Масурас Гиоргос
|1
|0.25
|Бухалакис Андреас
|1
|0.25
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.25
|Врусаи Мариус
|1
|0.25
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Камара Агибу
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Daniel Santafe
|1
|0
|Вальенте Хосе
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Олимпиакос
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +3 =11 -6ОФИ 0:0 Астерас Астерас 0:1 ПАОК Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас
Астерас 1:1 АЕК Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3Олимпиакос 4:1 Аполлон Смирнис Ламия 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Антверпен Олимпиакос 0:0 Атромитос
Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Волос
|0:3
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|АЕК
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|ПАС Янина
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Панатинаикос
|3:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 2
|6
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Астерас
|0:2
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Волос
|0:3
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Астерас
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Волос
|0:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Астерас
|0:2
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|3:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|3
|0
|1
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|3
|1
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
|5.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0