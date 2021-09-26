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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:2
Первый тайм: 40'

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
7' Гол
Соарес Франсиско
0:2
23' Гол в свои ворота
Пападопулос Никос
40'
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
24
Канеллопулос
Гиоргос
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
10
Капилья
Энеко
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Вацлик
Томаш
33
Карбовник
Михал
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
29
Соарес
Франсиско
Астерас
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Соарес Франсиско
(Масурас Гиоргос)
23'
0:2
Пападопулос Никос

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Астерас
Олимпиакос

9 матчей

33.3%
66.7%
0%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
88.9%
-88.9%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
111.1%
-22.2%
1 победа 10 ничьих 0 побед

31 матч

0%
6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 29 побед

Первый тайм

0%
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

0%
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

40 матчей

7.5%
20%
72.5%
3 победы 8 ничьих 29 побед

Первый тайм

22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

2.5%
40%
57.5%
1 победа 16 ничьих 23 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 0.75
Масурас Гиоргос 1 0.25
Бухалакис Андреас 1 0.25
Сиссе Пап Абу 1 0.25
Врусаи Мариус 1 0.25
Вальбуэна Матьё 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0
Камара Агибу 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Daniel Santafe 1 0
Вальенте Хосе 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 0 0 0 0
 Олимпиакос 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +3 =11 -6
ОФИ 0:0 Астерас Астерас 0:1 ПАОК Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас
Астерас 1:1 АЕК Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Олимпиакос 4:1 Аполлон Смирнис Ламия 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Антверпен Олимпиакос 0:0 Атромитос
Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Волос 0:3 4 3 0 1 8 - 5 9
3. АЕК 3 2 1 0 7 - 3 7
4. ПАС Янина 3 2 1 0 2 - 0 7
5. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Панатинаикос 3:0 4 2 0 2 7 - 2 6
7. Ионикос 3 1 1 1 1 - 3 4
8. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 0:2 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Атромитос 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Ламия 3 0 0 3 2 - 5 0
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 0:3 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Астерас 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Волос 0:3 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Астерас 0:2 2 0 2 0 0 - 0 2
7. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
8. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 3:0 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 3 0 1
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
5. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Олимпиакос
6.10
4.81
1.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 0:2 Олимпиакос онлайн




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