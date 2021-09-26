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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:2
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
7' Гол
Соарес Франсиско
0:2
23' Гол
Камара Агибу
45' Желтая карточка
Сиссе Пап Абу
55' Желтая карточка
Альварес Федерико
62' Желтая карточка
Бенито Асьер
90'+4
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
24
Канеллопулос
Гиоргос
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
10
Капилья
Энеко
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Вацлик
Томаш
33
Карбовник
Михал
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
29
Соарес
Франсиско
Астерас
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Соарес Франсиско
(Масурас Гиоргос)
23'
0:2
Камара Агибу
45'
 
Сиссе Пап Абу
55'
Альварес Федерико
 
57'
 
М'Вила Янн
Масурас Гиоргос
58'
 
Врусаи Мариус
Камара Мохамед
58'
Бенито Асьер
Паскуаль Андрес
 
62'
Бенито Асьер
 
69'
 
Эль-Араби Юссеф
Соарес Франсиско
71'
Гомес Родриго
Рехис Франсеск
 
71'
Daniel Santafe
Канеллопулос Гиоргос
 
75'
Сони Кевен
Капилья Энеко
 
79'
 
Малонг Кунде
Камара Агибу
79'
 
Вальбуэна Матьё
Оньекуру Генри

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Астерас
Олимпиакос

9 матчей

33.3%
66.7%
0%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
88.9%
-88.9%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
111.1%
-22.2%
1 победа 10 ничьих 0 побед

31 матч

0%
6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 29 побед

Первый тайм

0%
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

0%
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

40 матчей

7.5%
20%
72.5%
3 победы 8 ничьих 29 побед

Первый тайм

22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

2.5%
40%
57.5%
1 победа 16 ничьих 23 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 0.75
Масурас Гиоргос 1 0.25
Камара Агибу 1 0.25
Бухалакис Андреас 1 0.25
Сиссе Пап Абу 1 0.25
Врусаи Мариус 1 0.25
Вальбуэна Матьё 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 1 0
Альварес Федерико 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Daniel Santafe 1 0
Вальенте Хосе 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 1 0
Ба Уссейну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 0 0 0 0
 Олимпиакос 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +3 =11 -6
ОФИ 0:0 Астерас Астерас 0:1 ПАОК Панетоликос 0:0 Астерас ПАОК 0:1 Астерас
Астерас 1:1 АЕК Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Олимпиакос 4:1 Аполлон Смирнис Ламия 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Антверпен Олимпиакос 0:0 Атромитос
Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Волос 4 3 0 1 9 - 7 9
3. АЕК 3 2 1 0 7 - 3 7
4. ПАС Янина 3 2 1 0 2 - 0 7
5. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
7. Ионикос 3 1 1 1 1 - 3 4
8. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Атромитос 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Ламия 3 0 0 3 2 - 5 0
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
2. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
8. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
5. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сиссе Пап Абу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Aguibou Camara бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Паскуаль Андрес бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 0:2 Олимпиакос онлайн




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