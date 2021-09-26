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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
1:0
Перерыв

Стадион:
АЕК
0'
39' Желтая карточка
Сидклей Феррейра
1:0
42' Гол
Бисесвар Диего
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
6
Михай
Энеа
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
22
Шваб
Штефан
27
Куртич
Ясмин
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
17
Цубер
Стивен
88
Йевтич
Дарко
9
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

39'
Сидклей Феррейра
 
42'
Бисесвар Диего
(Куртич Ясмин)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

История личных встреч

ПАОК
АЕК

22 матча

90.9%
9.1%
-5.3290705182008E-15%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
40.9%
-18.2%
17 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

0%
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

0%
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

0%
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед

48 матчей

41.7%
20.8%
37.5%
20 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.8%
47.9%
33.3%
9 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

35.4%
37.5%
27.1%
17 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 1 0.25
Сидклей Феррейра 1 0.25
Виейринья 1 (1) 0.25
Дуглас Гомес 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 2 0.5
Араужо Серхио 2 0.5
Ле Таллек Дамьен 1 0.25
Ансарифард Карим 1 0.25
Амрабат Нордин 1 (1) 0.25
Манталос Петрос 0 0
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Леви 0 1
Шахов Евгений 1 0
Враньеш Огнен 1 0
Ле Таллек Дамьен 1 0
Манталос Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 АЕК 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Панетоликос 1:2 ПАОК Астерас 0:1 ПАОК Линкольн 0:2 ПАОК ПАОК 0:1 ПАС Янина
Риека 0:2 ПАОК ПАОК 1:1 Риека ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК Хераклес 1:2 ПАОК Шарлеруа 0:2 ПАОК ПСВ 1:0 ПАОК Олимпиакос 1:2 ПАОК ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК
АЕК Последние 20 матчей: +7 =5 -8
АЕК 1:0 Ламия ОФИ 3:3 АЕК АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ
Вележ 2:1 АЕК Брюгге 2:1 АЕК Антверпен 0:2 АЕК Фейеноорд 3:1 АЕК Витесс 1:3 АЕК АЕК 0:0 Арис Салоники Астерас 1:1 АЕК Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 3:1 Астерас Арис Салоники 1:3 АЕК АЕК 0:1 ПАОК АЕК 1:5 Олимпиакос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
2. ПАОК 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Волос 4 3 0 1 9 - 7 9
4. ПАС Янина 3 2 1 0 2 - 0 7
5. АЕК 0:1 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
7. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Ионикос 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Атромитос 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
2. АЕК 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
8. ПАОК 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. АЕК 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
8. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
5. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бисесвар Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Сидклей Феррейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
АЕК
2.28
4.87
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 1:0 АЕК онлайн




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