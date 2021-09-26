Греция: Суперлига 2021-2022
39' Желтая карточкаСидклей Феррейра
1:0
42' ГолБисесвар Диего
65' Желтая карточкаАнсарифард Карим
71' Желтая карточкаЖивкович Андрия
2:0
79' ПенальтиКуртич Ясмин
80' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
86' Желтая карточкаСвидерски Кароль
90' Желтая карточкаЭсити Андерсон
13
Лукас
Тэйлор
22
Шваб
Штефан
27
Куртич
Ясмин
17
Цубер
Стивен
88
Йевтич
Дарко
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
Ход матча
39'
42'
1:0
65'
71'
79'
2:0
80'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
ПАОК
АЕК
22 матча
90.9%
9.1%
-5.3290705182008E-15%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
40.9%
-18.2%
17 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
0%
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
0%
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
0%
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед
48 матчей
41.7%
20.8%
37.5%
20 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.8%
47.9%
33.3%
9 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
35.4%
37.5%
27.1%
17 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.25
|Бисесвар Диего
|1
|0.25
|Митрицэ Александру
|1
|0.25
|Сидклей Феррейра
|1
|0.25
|Виейринья
|1 (1)
|0.25
|Дуглас Гомес
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|2
|0.5
|Араужо Серхио
|2
|0.5
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.25
|Ансарифард Карим
|1
|0.25
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.25
|Манталос Петрос
|0
|0
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Враньеш Огнен
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|АЕК
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =2 -5Панетоликос 1:2 ПАОК Астерас 0:1 ПАОК Линкольн 0:2 ПАОК ПАОК 0:1 ПАС Янина
АЕК Последние 20 матчей: +7 =5 -8АЕК 1:0 Ламия ОФИ 3:3 АЕК АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|ПАС Янина
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|7.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|ОФИ
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|13.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|3
|1
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
|5.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0