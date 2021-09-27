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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:1
Перерыв

Стадион:
ОФИ
0'
0:1
12' Пенальти
Нейра Хуан
1:1
22' Гол
Милинчану Николай
42' Желтая карточка
Балояннис Константинос
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
18
Морейра
Ахмад
Мендес
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
17
Шнайдер
Ян-Марк
21
Милинчану
Николай
11
Переа
Хуан
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
18
Яннулис
Костас
8
Нейра
Хуан
16
Luis
Gallegos
38
Балояннис
Константинос
17
Дурмишай
Фиорин
9
Ван
Дёйнен
Майк
7
Лампру
Лазарос
ПАС Янина
4-4-2
ОФИ
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Нейра Хуан
22'
Милинчану Николай
1:1
42'
 
Балояннис Константинос

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

ПАС Янина
ОФИ

7 матчей

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гардавски Михаэль 1 0.25
Милинчану Николай 1 0.25
Конде Педро 1 0.25
Переа Хуан 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 3 (1) 0.75
Вурос Праксителис 1 0.25
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Гардавски Михаэль 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Конде Педро 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Нейра Хуан 2 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Luis Gallegos 1 0
Диамантис Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 ОФИ 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ионикос 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос ПАОК 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис
Лариса 2:0 ПАС Янина Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =9 -8
ОФИ 0:0 Астерас ОФИ 3:3 АЕК Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ
АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 ОФИ Витесс 2:1 ОФИ ОФИ 2:2 Панетоликос Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
2. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Волос 4 3 0 1 9 - 7 9
4. ПАС Янина 1:1 4 2 2 0 3 - 1 8
5. АЕК 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
7. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Ионикос 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
10. ОФИ 1:1 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Астерас 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Атромитос 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
2. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. ОФИ 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
8. АЕК 2 0 1 1 3 - 5 1
9. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Балояннис Константинос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Милинчану Николай бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Нейра Хуан из команды ОФИ забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
ОФИ
2.57
3.08
4.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 1:1 ОФИ онлайн




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