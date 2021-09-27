Греция: Суперлига 2021-2022
ПАС Янина
1:1
Перерыв
Стадион: Зоссимадес
ОФИ
0:1
12' ПенальтиНейра Хуан
1:1
22' ГолМилинчану Николай
42' Желтая карточкаБалояннис Константинос
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
Ход матча
12'
0:1
22'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
ПАС Янина
ОФИ
7 матчей
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гардавски Михаэль
|1
|0.25
|Милинчану Николай
|1
|0.25
|Конде Педро
|1
|0.25
|Переа Хуан
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|3 (1)
|0.75
|Вурос Праксителис
|1
|0.25
|Luis Gallegos
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|Нейра Хуан
|2
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Luis Gallegos
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ионикос 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос ПАОК 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис
Лариса 2:0 ПАС Янина Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =9 -8ОФИ 0:0 Астерас ОФИ 3:3 АЕК Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|ПАС Янина
|1:1
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|7.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|ОФИ
|1:1
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|13.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|ПАС Янина
|1:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|6.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|ОФИ
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|9.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|3
|1
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0