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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:1
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
0:1
12' Пенальти
Нейра Хуан
1:1
22' Гол
Милинчану Николай
42' Желтая карточка
Балояннис Константинос
48' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
51' Желтая карточка
Luis Gallegos
90'+4
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
18
Морейра
Ахмад
Мендес
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
17
Шнайдер
Ян-Марк
21
Милинчану
Николай
11
Переа
Хуан
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
18
Яннулис
Костас
8
Нейра
Хуан
16
Luis
Gallegos
38
Балояннис
Константинос
17
Дурмишай
Фиорин
9
Ван
Дёйнен
Майк
7
Лампру
Лазарос
ПАС Янина
4-4-2
ОФИ
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Нейра Хуан
22'
Милинчану Николай
1:1
42'
 
Балояннис Константинос
48'
 
Пасалидис Триантафиллос
51'
 
Luis Gallegos
57'
 
Диамантис Апостолос
Пасалидис Триантафиллос
65'
 
Коровесис Никос
Диамантис Апостолос
66'
 
Де Гузман Джонатан
Балояннис Константинос
78'
Panagiotis Triadis
Милинчану Николай
 
83'
 
Селимович Вахид
Нейра Хуан
84'
 
Гривас Фриксос
Ван Дёйнен Майк
90'
Лиасос Ангелос
Переа Хуан
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

ПАС Янина
ОФИ

7 матчей

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гардавски Михаэль 1 0.25
Милинчану Николай 1 0.25
Конде Педро 1 0.25
Переа Хуан 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 3 (1) 0.75
Вурос Праксителис 1 0.25
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Гардавски Михаэль 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Конде Педро 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 4 0
Нейра Хуан 2 0
Luis Gallegos 2 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 ОФИ 25% (1) 0 0 0 0 75% (3)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ионикос 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос ПАОК 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис
Лариса 2:0 ПАС Янина Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =9 -8
ОФИ 0:0 Астерас ОФИ 3:3 АЕК Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ
АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 ОФИ Витесс 2:1 ОФИ ОФИ 2:2 Панетоликос Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
2. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Волос 4 3 0 1 9 - 7 9
4. ПАС Янина 4 2 2 0 3 - 1 8
5. АЕК 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Арис Салоники 1:0 4 2 1 1 2 - 1 7
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Ионикос 0:0 4 1 2 1 1 - 3 5
10. ОФИ 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Астерас 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
13. Атромитос 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Аполлон Смирнис 0:0 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
2. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Атромитос 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Арис Салоники 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
7. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. АЕК 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Атромитос 0:1 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Аполлон Смирнис 0:0 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Балояннис Константинос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Милинчану Николай бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Нейра Хуан из команды ОФИ забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 1:1 ОФИ онлайн




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