Греция: Суперлига 2021-2022
Атромитос
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Перистери
Арис Салоники
0:1
10' ГолМансини Даниэль
19' Желтая карточкаМансини Даниэль
14
Муньис
Хуан
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
17
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Али МоханадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
10'
19'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Атромитос
Арис Салоники
10 матчей
60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
80%
-30%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
0%
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
0%
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струнгис Стефанос
|1
|0.25
|Муньис Хуан
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|1
|0.25
|Мансини Даниэль
|1
|0.25
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Сундгрен Даниэль
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Бединелли
|1
|1
|Саломон Патрик
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Кастельяно Дани
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Коцопулос Костас
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Арис Салоники
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +2 =7 -11Волос 3:0 Атромитос Атромитос 1:2 Панетоликос Олимпиакос 0:0 Атромитос Леванте 2:1 Атромитос
Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос Эльче 6:1 Атромитос Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =7 -6Арис Салоники 1:0 Панатинаикос Ионикос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 ОФИ Арис Салоники 2:1 Астана
Астана 2:0 Арис Салоники Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники АЕК 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 ПАОК Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:3 АЕК Арис Салоники 2:0 Астерас Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ОФИ ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 3:0 Атромитос
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|ПАС Янина
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Арис Салоники
|1:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Ионикос
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|10.
|ОФИ
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|13.
|Атромитос
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Атромитос
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Атромитос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|3
|1
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0