Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О Л - Спиридонович Срджан бьет в цель!

46' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

43' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

19' Мансини Даниэль получил желтую карточку от судьи

10' Г О О О О Л - Мансини Даниэль бьет в цель!