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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
1:3
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
10' Гол
Мансини Даниэль
19' Желтая карточка
Мансини Даниэль
1:1
45' Гол
Спиридонович Срджан
53' Желтая карточка
Кастельяно Дани
59' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
1:2
60' Пенальти
Бруну Гама
1:3
65' Гол
Матео Гарсия
83' Желтая карточка
Коцопулос Костас
90'+8
1
Пирич
Кенан
2
Василантонопулос
Ставрос
44
Пападопулос
Кирьякос
29
Струнгис
Стефанос
33
Кастельяно
Дани
21
Саломон
Патрик
4
Денич
Джордже
14
Муньис
Хуан
7
Карталис
Александрос
77
Спиридонович
Срджан
20
Кулурис
Эфтимос
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
17
Н'Диайе
Папа
7
Мансини
Даниэль
47
Камара
Абубакар
Атромитос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Арис Салоники

10 матчей

60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
80%
-30%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

0%
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

0%
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:0
С
2:2
С
1:2
К
0:1
К
0:0
С
2:2
С
0:2
С
4:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
2:1
С
0:1
С
0:0
С
0:3
С
1:0
К
1:2
К
1:2
К
1:0
С
2:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спиридонович Срджан 1 0.25
Струнгис Стефанос 1 0.25
Муньис Хуан 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 1 0.25
Мансини Даниэль 1 0.25
Матео Гарсия 1 0.25
Бруну Гама 1 (1) 0.25
Бертолио Факундо 0 0
Сундгрен Даниэль 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 1 1
Пападопулос Кирьякос 2 0
Саломон Патрик 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Саша Лукас 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 0 0 100% (2) 0 0 0
 Арис Салоники 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Волос 3:0 Атромитос Атромитос 1:2 Панетоликос Олимпиакос 0:0 Атромитос Леванте 2:1 Атромитос
Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос Эльче 6:1 Атромитос Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Арис Салоники 1:0 Панатинаикос Ионикос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 ОФИ Арис Салоники 2:1 Астана
Астана 2:0 Арис Салоники Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники АЕК 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 ПАОК Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:3 АЕК Арис Салоники 2:0 Астерас Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ОФИ ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 3:0 Атромитос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
2. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Волос 4 3 0 1 9 - 7 9
4. ПАС Янина 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Арис Салоники 4 2 1 1 4 - 2 7
6. АЕК 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
10. ОФИ 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Астерас 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
13. Атромитос 4 0 1 3 2 - 8 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
2. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Атромитос 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
7. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. АЕК 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
4. Атромитос Томас Бединелли 1 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
Весь список
Где смотреть матч Атромитос 1:3 Арис Салоники онлайн




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