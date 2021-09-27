Греция: Суперлига 2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Ионикос
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
27
Дауда
Абиола
77
Сали
Уаджди
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
77 Сали УадждиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|1
|0.25
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.25
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|1
|0.25
|Тюрам Рожерио
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|1
|1
|Баксеванидис Димос
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Домингес Луис Густаво
|1
|0
|Кастро Фабри
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Кабрал Джерсон
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Giannis Gotsoulias
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Далсью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11Олимпиакос 4:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 Волос Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Ионикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ионикос 0:0 ПАС Янина Ионикос 1:0 Арис Салоники АЕК 3:0 Ионикос Ионикос 2:1 Эрготелис
Диагорас Родос 3:5 Ионикос Ионикос 0:2 Ксанти Киссамикос 1:0 Ионикос Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|ПАС Янина
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Арис Салоники
|1:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Ионикос
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|10.
|ОФИ
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|13.
|Атромитос
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Атромитос
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Атромитос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|3
|1
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|3.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0