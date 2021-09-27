Греция: Суперлига 2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Ионикос
34' Желтая карточкаТюрам Рожерио
44' Желтая карточкаКабрал Джерсон
44' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
83' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
84' Вторая желтая карточкаЦилулис Сотирис
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
27
Дауда
Абиола
77
Сали
Уаджди
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
77 Сали УадждиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
Ход матча
34'
44'
44'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
24 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|1
|0.25
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.25
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|1
|0.25
|Тюрам Рожерио
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|Фатион Антони
|1
|1
|Баксеванидис Димос
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Домингес Луис Густаво
|1
|0
|Кастро Фабри
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Giannis Gotsoulias
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Далсью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11Олимпиакос 4:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 Волос Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Ионикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ионикос 0:0 ПАС Янина Ионикос 1:0 Арис Салоники АЕК 3:0 Ионикос Ионикос 2:1 Эрготелис
Диагорас Родос 3:5 Ионикос Ионикос 0:2 Ксанти Киссамикос 1:0 Ионикос Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|ПАС Янина
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|10.
|ОФИ
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|13.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|Атромитос
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|3
|1
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1