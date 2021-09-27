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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
34' Желтая карточка
Тюрам Рожерио
44' Желтая карточка
Кабрал Джерсон
44' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
83' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
84' Вторая желтая карточка
Цилулис Сотирис
90'+5
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
14
Сливка
Выкинтас
64
Фатион
Антони
21
Кастро
Фабри
23
Цилулис
Сотирис
27
Дауда
Абиола
77
Сали
Уаджди
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
23
Санчес
Сальвадор
16
Чигринский
Дмитрий
15
Валерианос
Йоргос
10
Далсью
24
Ромао
Алаиксис
20
Eleftherios
Matsoukas
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
Аполлон Смирнис
4-3-3
Ионикос
4-2-3-1

Ход матча

34'
 
Тюрам Рожерио
44'
 
Кабрал Джерсон
44'
Цилулис Сотирис
 
46'
Памлидис Георгиос
Сали Уаджди
 
61'
 
Константинидис Димитрис
Georgios Mygas
64'
 
Georgios Manalis
Кабрал Джерсон
65'
 
Каньяс Хосе
Аосман Аяс
72'
Иоаннидис Николаос
Дауда Абиола
 
79'
Ван ла Парра Райив
Сливка Выкинтас
 
83'
Баксеванидис Димос
 
84'
Цилулис Сотирис
 
87'
 
Буэно Альберто
Eleftherios Matsoukas

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 24 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 1 0.25
Иоаннидис Николаос 1 0.25
Цилулис Сотирис 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 1 0.25
Тюрам Рожерио 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилулис Сотирис 2 1
Фатион Антони 1 1
Баксеванидис Димос 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Дентакис Антонис 1 0
Домингес Луис Густаво 1 0
Кастро Фабри 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 1
Кабрал Джерсон 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Georgios Mygas 1 0
Giannis Gotsoulias 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Далсью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
Ионикос 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Олимпиакос 4:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 Волос Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Ионикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ионикос 0:0 ПАС Янина Ионикос 1:0 Арис Салоники АЕК 3:0 Ионикос Ионикос 2:1 Эрготелис
Диагорас Родос 3:5 Ионикос Ионикос 0:2 Ксанти Киссамикос 1:0 Ионикос Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
2. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Волос 4 3 0 1 9 - 7 9
4. ПАС Янина 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Арис Салоники 4 2 1 1 4 - 2 7
6. АЕК 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
10. ОФИ 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Астерас 4 0 2 2 0 - 3 2
12. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
13. Атромитос 4 0 1 3 2 - 8 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
2. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Волос 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Атромитос 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
7. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. АЕК 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 3 1 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
4. Атромитос Томас Бединелли 1 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Цилулис Сотирис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Кабрал Джерсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Тюрам Рожерио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:0 Ионикос онлайн




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