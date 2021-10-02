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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
2:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Астерас
0'
1:0
18' Пенальти
Ван Веерт Том
31' Желтая карточка
Franco Romero1
34' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
48' Желтая карточка
Феррари Франко
54' Желтая карточка
Фернандес Пауло
2:0
79' Гол
Феррари Франко
83'
12
Котник
Матиц
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
73
Бартоло
Хулиан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
14
Баррьентос
Жан
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
29
Альварес
Федерико
11
Рехис
Франсеск
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
40
Паскуаль
Андрес
24
Канеллопулос
Гиоргос
9
Барралес
Джеронимо
Волос
4-3-3
Астерас
4-4-1-1

Ход матча

18'
Ван Веерт Том
1:0
31'
Franco Romero1
 
34'
 
Барралес Джеронимо
46'
Клейман Борис
Котник Матиц
 
48'
Феррари Франко
 
54'
Фернандес Пауло
 
59'
Kevin Rosero
Бартоло Хулиан
 
63'
 
Бенито Асьер
Канеллопулос Гиоргос
63'
 
Сони Кевен
Барралес Джеронимо
73'
Алекс Соареш
Баррьентос Жан
 
75'
 
Риера Адриан
Рехис Франсеск
76'
 
Христос Тасулис
Альварес Федерико
79'
Феррари Франко
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Волос
Астерас

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 4 (2) 0.8
Бартоло Хулиан 2 0.4
Фернандес Пауло 1 0.2
Гюлен Левент 1 0.2
Терезиу Александрос 1 0.2
Kevin Rosero 1 0.2
Регаттен Адриен 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 3 0
Алекс Соареш 2 0
Фернандес Пауло 2 0
Клейман Борис 1 0
Цоканис Тасос 1 0
Грильо Фаусто 1 0
Emiliano Purita 1 0
Franco Romero1 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 2 0
Альварес Федерико 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Daniel Santafe 1 0
Вальенте Хосе 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
3 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1
Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ - Волос 1:2 АЕК - Волос 4:2
Астерас
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0
ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2 Астерас - Ламия 0:0 Волос - Астерас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2:0 5 4 0 1 11 - 7 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. ПАС Янина 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Арис Салоники 4 2 1 1 4 - 2 7
6. АЕК 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
10. ОФИ 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Астерас 0:2 5 0 2 3 0 - 5 2
12. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
13. Атромитос 4 0 1 3 2 - 8 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Астерас 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Атромитос 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Волос 2:0 2 1 0 1 4 - 6 3
7. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Астерас 0:2 3 0 2 1 0 - 2 2
9. АЕК 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Волос Феррари Франко 3 0
4. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
5. Атромитос Томас Бединелли 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Franco Romero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Астерас
2.74
4.20
20.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 2:0 Астерас онлайн




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