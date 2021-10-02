Греция: Суперлига 2021-2022
Волос
2:1
Конец матча
Стадион: Пантессалико
Астерас
1:0
18' ПенальтиВан Веерт Том
31' Желтая карточкаFranco Romero1
34' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
48' Желтая карточкаФеррари Франко
54' Желтая карточкаФернандес Пауло
2:0
79' ГолФеррари Франко
2:1
85' ГолСони Кевен
86' Желтая карточкаИглесиас Матиас
88' Желтая карточкаКлейман Борис
90' Желтая карточкаСони Кевен
12
Котник
Матиц
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
27 Сони КевенНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
18'
1:0
31'
48'
54'
79'
2:0
85'
2:1
86'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Волос
Астерас
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|4 (2)
|0.8
|Бартоло Хулиан
|2
|0.4
|Фернандес Пауло
|1
|0.2
|Гюлен Левент
|1
|0.2
|Феррари Франко
|1
|0.2
|Терезиу Александрос
|1
|0.2
|Kevin Rosero
|1
|0.2
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|1
|0.2
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|3
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Фернандес Пауло
|2
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Грильо Фаусто
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Franco Romero1
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Daniel Santafe
|1
|0
|Вальенте Хосе
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
1
4 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1
Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ - Волос 1:2 АЕК - Волос 4:2
Астерас
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0
ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2 Астерас - Ламия 0:0 Волос - Астерас 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|ПАС Янина
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|10.
|ОФИ
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Астерас
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|12.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|13.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|Атромитос
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Волос
|Феррари Франко
|3
|0
|4.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|5.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1