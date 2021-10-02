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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
2:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
1:0
18' Пенальти
Ван Веерт Том
31' Желтая карточка
Franco Romero1
34' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
48' Желтая карточка
Феррари Франко
54' Желтая карточка
Фернандес Пауло
2:0
79' Гол
Феррари Франко
2:1
85' Гол
Сони Кевен
86' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
88' Желтая карточка
Клейман Борис
90' Желтая карточка
Сони Кевен
90'+6
12
Котник
Матиц
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
73
Бартоло
Хулиан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
14
Баррьентос
Жан
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
29
Альварес
Федерико
11
Рехис
Франсеск
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
40
Паскуаль
Андрес
24
Канеллопулос
Гиоргос
9
Барралес
Джеронимо
Волос
4-3-3
Астерас
4-4-1-1

История личных встреч

Волос
Астерас

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 4 (2) 0.8
Бартоло Хулиан 2 0.4
Фернандес Пауло 1 0.2
Гюлен Левент 1 0.2
Феррари Франко 1 0.2
Терезиу Александрос 1 0.2
Kevin Rosero 1 0.2
Регаттен Адриен 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 1 0.2

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 3 0
Клейман Борис 2 0
Алекс Соареш 2 0
Фернандес Пауло 2 0
Цоканис Тасос 1 0
Грильо Фаусто 1 0
Emiliano Purita 1 0
Franco Romero1 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 2 0
Альварес Федерико 1 0
Сони Кевен 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Daniel Santafe 1 0
Вальенте Хосе 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
1
4 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1
Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ - Волос 1:2 АЕК - Волос 4:2
Астерас
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0
ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2 Астерас - Ламия 0:0 Волос - Астерас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. ПАС Янина 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Арис Салоники 4 2 1 1 4 - 2 7
6. АЕК 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
10. ОФИ 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
12. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
13. Атромитос 4 0 1 3 2 - 8 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Атромитос 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
7. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
9. АЕК 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Волос Феррари Франко 3 0
4. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
5. Атромитос Томас Бединелли 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Franco Romero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 2:1 Астерас онлайн




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