Греция: Суперлига 2021-2022
Арис Салоники
0:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Аполлон Смирнис
24' Желтая карточкаДжегго Джеймс
33' Желтая карточкаФатион Антони
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
10
Матео
Гарсия
17
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Али МоханадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали УадждиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
24'
33'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Арис Салоники
Аполлон Смирнис
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|1
|0.2
|Мансини Даниэль
|1
|0.2
|Матео Гарсия
|1
|0.2
|Бруну Гама
|1 (1)
|0.2
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Сундгрен Даниэль
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|1
|0.2
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.2
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|Фатион Антони
|2
|1
|Баксеванидис Димос
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Домингес Луис Густаво
|1
|0
|Кастро Фабри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0
Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1 ПАОК - Аполлон Смирнис 2:2 Аполлон Смирнис - АЕК 2:1 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|ПАС Янина
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|Арис Салоники
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|10.
|ОФИ
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Астерас
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|13.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Атромитос
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Арис Салоники
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|Волос
|Феррари Франко
|3
|0
|5.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1