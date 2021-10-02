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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
24' Желтая карточка
Джегго Джеймс
33' Желтая карточка
Фатион Антони
81' Желтая карточка
 84'
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
14
Брабец
Якуб
5
Делизисис
Георгиос
22
Ганя
Кристиан
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
10
Матео
Гарсия
17
Н'Диайе
Папа
20
Хайрович
Изет
47
Камара
Абубакар
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
21
Кастро
Фабри
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
91
Ван
ла
Парра
Райив
27
Дауда
Абиола
7
Памлидис
Георгиос
Арис Салоники
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-3-3

Ход матча

24'
Джегго Джеймс
 
33'
 
Фатион Антони
55'
Али Моханад
Хайрович Изет
 
68'
Манос Димитриос
Али Моханад
 
69'
Агбеньену Лумор
Джегго Джеймс
 
75'
 
Мартинес Николас
Памлидис Георгиос
81'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Арис Салоники
Аполлон Смирнис

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
1:0
С
5:0
С
1:2
ФЛ
1:0
ФЛ
2:2
С
0:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 1 0.2
Мансини Даниэль 1 0.2
Матео Гарсия 1 0.2
Бруну Гама 1 (1) 0.2
Бертолио Факундо 0 0
Сундгрен Даниэль 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 1 0.2
Иоаннидис Николаос 1 0.2
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Саша Лукас 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилулис Сотирис 2 1
Фатион Антони 2 1
Баксеванидис Димос 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Дентакис Антонис 1 0
Домингес Луис Густаво 1 0
Кастро Фабри 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0
Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1 ПАОК - Аполлон Смирнис 2:2 Аполлон Смирнис - АЕК 2:1 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. ПАС Янина 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Арис Салоники 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
6. АЕК 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
10. ОФИ 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
12. Аполлон Смирнис 0:0 5 0 2 3 2 - 11 2
13. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
14. Атромитос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Арис Салоники 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Атромитос 2 0 0 2 2 - 5 0
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Арис Салоники 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
7. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
9. АЕК 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Аполлон Смирнис 0:0 3 0 1 2 1 - 8 1
13. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. Волос Феррари Франко 3 0
5. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Аполлон Смирнис
1.50
4.20
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис онлайн




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