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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
ПАС Янина
0'
1:0
6' Гол
Клонаридис Виктор
14' Желтая карточка
Каргас Яннис
21'
1
Пирич
Кенан
2
Василантонопулос
Ставрос
3
Галвао
Лукас
44
Пападопулос
Кирьякос
33
Кастельяно
Дани
7
Карталис
Александрос
4
Денич
Джордже
5
Хациисаяс
Димитриос
22
Клонаридис
Виктор
20
Кулурис
Эфтимос
21
Саломон
Патрик
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
18
Морейра
Ахмад
Мендес
7
Panagiotis
Triadis
11
Переа
Хуан
Атромитос
4-3-3
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

6'
Клонаридис Виктор
1:0
14'
 
Каргас Яннис

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Атромитос
ПАС Янина

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клонаридис Виктор 1 0.2
Спиридонович Срджан 1 0.2
Струнгис Стефанос 1 0.2
Муньис Хуан 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гардавски Михаэль 1 0.2
Милинчану Николай 1 0.2
Конде Педро 1 0.2
Переа Хуан 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 1 1
Саломон Патрик 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Гардавски Михаэль 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Каргас Яннис 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Конде Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
1
1 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0
Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Лариса 1:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Ламия - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - ОФИ 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 2:1 ПАС Янина - ПАОК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. АЕК 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
4. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
6. ПАС Янина 0:1 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
9. Панетоликос 0:1 5 1 2 2 5 - 6 5
10. ОФИ 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Атромитос 1:0 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 11 2
14. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Атромитос 1:0 3 1 0 2 3 - 5 3
10. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Панетоликос 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 0:1 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
5. АЕК 1:0 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
8. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Атромитос 1:0 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. Волос Феррари Франко 3 0
5. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
2.44
4.41
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 1:0 ПАС Янина онлайн




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