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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
1:1
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
1:0
6' Гол
Клонаридис Виктор
14' Желтая карточка
Каргас Яннис
79' Желтая карточка
Салиакас Манолис
83' Желтая карточка
Бренер Фабрисио
1:1
90' Гол
Морейра Ахмад Мендес
90'+7
1
Пирич
Кенан
2
Василантонопулос
Ставрос
3
Галвао
Лукас
44
Пападопулос
Кирьякос
33
Кастельяно
Дани
7
Карталис
Александрос
4
Денич
Джордже
5
Хациисаяс
Димитриос
22
Клонаридис
Виктор
20
Кулурис
Эфтимос
21
Саломон
Патрик
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
18
Морейра
Ахмад
Мендес
7
Panagiotis
Triadis
11
Переа
Хуан
Атромитос
4-3-3
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

Атромитос
ПАС Янина

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клонаридис Виктор 1 0.2
Спиридонович Срджан 1 0.2
Струнгис Стефанос 1 0.2
Муньис Хуан 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гардавски Михаэль 1 0.2
Милинчану Николай 1 0.2
Конде Педро 1 0.2
Морейра Ахмад Мендес 1 0.2
Переа Хуан 0 0
Leonid Mina 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 1 1
Саломон Патрик 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Гардавски Михаэль 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Каргас Яннис 1 0
Конде Педро 1 0
Бренер Фабрисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
2
1 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0
Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Лариса 1:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Ламия - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - ОФИ 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 2:1 ПАС Янина - ПАОК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 0:0 5 3 1 1 5 - 2 10
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
9. Панетоликос 5 1 2 2 6 - 8 5
10. ОФИ 0:0 5 0 5 0 4 - 4 5
11. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
12. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 11 2
14. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Панетоликос 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
4. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
8. ОФИ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. АЕК Ле Таллек Дамьен 3 0
5. Волос Феррари Франко 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Клонаридис Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атромитос 1:1 ПАС Янина онлайн




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