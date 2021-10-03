Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
6' ГолКлонаридис Виктор
14' Желтая карточкаКаргас Яннис
79' Желтая карточкаСалиакас Манолис
83' Желтая карточкаБренер Фабрисио
1:1
90' ГолМорейра Ахмад Мендес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
Ход матча
6'
14'
79'
83'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Атромитос
ПАС Янина
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клонаридис Виктор
|1
|0.2
|Спиридонович Срджан
|1
|0.2
|Струнгис Стефанос
|1
|0.2
|Муньис Хуан
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гардавски Михаэль
|1
|0.2
|Милинчану Николай
|1
|0.2
|Конде Педро
|1
|0.2
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.2
|Переа Хуан
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Бединелли
|1
|1
|Саломон Патрик
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бренер Фабрисио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
2
1 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0
Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Лариса 1:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Ламия - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - ОФИ 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 2:1 ПАС Янина - ПАОК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|9.
|Панетоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|ОФИ
|0:0
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|11.
|Астерас
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|14.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|ОФИ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0
|5.
|Волос
|Феррари Франко
|3
|0