Греция: Суперлига 2021-2022
Панетоликос
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Панетоликос
АЕК
0:1
13' ГолГарсия Леви
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Жестед РюдиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
Панетоликос
АЕК
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
19 матчей
15.8%
10.5%
73.7%
3 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|1
|0.2
|Дуарте Фредерику
|1
|0.2
|Жестед Рюди
|1
|0.2
|Вароне Иван
|1
|0.2
|Диас Хорхе
|1
|0.2
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|2
|0.4
|Араужо Серхио
|2
|0.4
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.2
|Ансарифард Карим
|1
|0.2
|Гарсия Леви
|1
|0.2
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.2
|Манталос Петрос
|0
|0
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Враньеш Огнен
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
80%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
57%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0
ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0 ПАОК - Панетоликос 5:0 Панетоликос - Атромитос 1:1
АЕК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0
АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1 Арис Салоники - АЕК 1:3 АЕК - ПАОК 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|АЕК
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|9.
|Панетоликос
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|ОФИ
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Атромитос
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Астерас
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|14.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Атромитос
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Панетоликос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панетоликос
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|ПАС Янина
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|АЕК
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Атромитос
|1:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|Волос
|Феррари Франко
|3
|0
|5.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1