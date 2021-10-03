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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
АЕК
0'
0:1
13' Гол
Гарсия Леви
21'
1
Родригес
Диего
II
8
Льюй
Брайан
5
Branko
Vrgoc
13
Корнелиус
Дерек
4
Fabien
Antunes
6
Вароне
Иван
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
9
Вергос
Николаос
14
Дуарте
Фредерику
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
20
Манталос
Петрос
6
Ле
Таллек
Дамьен
9
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
17
Цубер
Стивен
Панетоликос
4-3-3
АЕК
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Гарсия Леви
(Мохаммади Милад)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

История личных встреч

Панетоликос
АЕК

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

19 матчей

15.8%
10.5%
73.7%
3 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
К
4:0
К
1:1
С
3:1
С
0:1
С
4:0
С
2:1
К
1:0
С
1:4
К
0:4
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
0:3
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 1 0.2
Дуарте Фредерику 1 0.2
Жестед Рюди 1 0.2
Вароне Иван 1 0.2
Диас Хорхе 1 0.2
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 2 0.4
Араужо Серхио 2 0.4
Ле Таллек Дамьен 1 0.2
Ансарифард Карим 1 0.2
Гарсия Леви 1 0.2
Амрабат Нордин 1 (1) 0.2
Манталос Петрос 0 0
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хухумис Диамантис 1 0
Вароне Иван 1 0
Флорес Дейби 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Таллек Дамьен 2 0
Гарсия Леви 0 1
Шахов Евгений 1 0
Враньеш Огнен 1 0
Манталос Петрос 1 0
Ансарифард Карим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
80%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
57%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0
ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0 ПАОК - Панетоликос 5:0 Панетоликос - Атромитос 1:1
АЕК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0
АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1 Арис Салоники - АЕК 1:3 АЕК - ПАОК 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. АЕК 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
4. ПАОК 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
6. ПАС Янина 0:1 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
9. Панетоликос 0:1 5 1 2 2 5 - 6 5
10. ОФИ 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Атромитос 1:0 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 11 2
14. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Атромитос 1:0 3 1 0 2 3 - 5 3
10. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Панетоликос 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панетоликос 0:1 2 1 1 0 4 - 3 4
4. ПАС Янина 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
5. АЕК 1:0 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
8. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Атромитос 1:0 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
5. Волос Бартоло Хулиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. Волос Феррари Франко 3 0
5. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
АЕК
5.40
6.20
1.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 0:1 АЕК онлайн




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