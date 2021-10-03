Греция: Суперлига 2021-2022
Панетоликос
1:3
Конец матча
Стадион: Панетоликос
АЕК
0:1
13' ГолГарсия Леви
26' Желтая карточкаМендоса Хавьер
0:2
26' ГолВраньеш Огнен
38' Желтая карточкаСимоэш Андре
50' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
56' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
1:2
58' ГолВергос Николаос
1:3
83' ГолЦубер Стивен
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Жестед РюдиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
Ход матча
13'
0:1
26'
26'
0:2
38'
50'
56'
58'
1:2
83'
1:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Панетоликос
АЕК
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
19 матчей
15.8%
10.5%
73.7%
3 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|2
|0.4
|Дуарте Фредерику
|1
|0.2
|Жестед Рюди
|1
|0.2
|Вароне Иван
|1
|0.2
|Диас Хорхе
|1
|0.2
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|3
|0.6
|Араужо Серхио
|2
|0.4
|Враньеш Огнен
|1
|0.2
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.2
|Ансарифард Карим
|1
|0.2
|Гарсия Леви
|1
|0.2
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.2
|Манталос Петрос
|0
|0
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Враньеш Огнен
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
67%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0
ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0 ПАОК - Панетоликос 5:0 Панетоликос - Атромитос 1:1
АЕК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0
АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1 Арис Салоники - АЕК 1:3 АЕК - ПАОК 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|9.
|Панетоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|ОФИ
|0:0
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|11.
|Астерас
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|14.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|ОФИ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0
|5.
|Волос
|Феррари Франко
|3
|0