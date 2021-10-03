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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:3
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
0:1
13' Гол
Гарсия Леви
26' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
0:2
26' Гол
Враньеш Огнен
38' Желтая карточка
Симоэш Андре
50' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
56' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
1:2
58' Гол
Вергос Николаос
1:3
83' Гол
Цубер Стивен
90'+5
1
Родригес
Диего
II
8
Льюй
Брайан
5
Branko
Vrgoc
13
Корнелиус
Дерек
4
Fabien
Antunes
6
Вароне
Иван
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
9
Вергос
Николаос
14
Дуарте
Фредерику
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
20
Манталос
Петрос
6
Ле
Таллек
Дамьен
9
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
17
Цубер
Стивен
Панетоликос
4-3-3
АЕК
4-3-3

История личных встреч

Панетоликос
АЕК

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

19 матчей

15.8%
10.5%
73.7%
3 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
К
4:0
К
1:1
С
3:1
С
0:1
С
4:0
С
2:1
К
1:0
С
1:4
К
0:4
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
0:3
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 2 0.4
Дуарте Фредерику 1 0.2
Жестед Рюди 1 0.2
Вароне Иван 1 0.2
Диас Хорхе 1 0.2
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 3 0.6
Араужо Серхио 2 0.4
Враньеш Огнен 1 0.2
Ле Таллек Дамьен 1 0.2
Ансарифард Карим 1 0.2
Гарсия Леви 1 0.2
Амрабат Нордин 1 (1) 0.2
Манталос Петрос 0 0
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Вароне Иван 1 0
Флорес Дейби 1 0
Морсай Йонатан 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Таллек Дамьен 3 0
Гарсия Леви 0 1
Шахов Евгений 1 0
Враньеш Огнен 1 0
Манталос Петрос 1 0
Ансарифард Карим 1 0
Симоэш Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
67%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0
ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0 ПАОК - Панетоликос 5:0 Панетоликос - Атромитос 1:1
АЕК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0
АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1 Арис Салоники - АЕК 1:3 АЕК - ПАОК 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 0:0 5 3 1 1 5 - 2 10
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
9. Панетоликос 5 1 2 2 6 - 8 5
10. ОФИ 0:0 5 0 5 0 4 - 4 5
11. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
12. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 11 2
14. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Панетоликос 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
4. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
8. ОФИ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. АЕК Ле Таллек Дамьен 3 0
5. Волос Феррари Франко 3 0
Весь список
Где смотреть матч Панетоликос 1:3 АЕК онлайн




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