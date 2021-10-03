Греция: Суперлига 2021-2022
ОФИ
1:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
ПАОК
11' Желтая карточкаУс Абдул Рахман
0:1
15' ГолСвидерски Кароль
22' Желтая карточкаМихай Энеа
30' Желтая карточкаНейра Хуан
41' Желтая карточкаДуглас Гомес
44' Желтая карточкаЖивкович Андрия
0:2
58' ГолКуртич Ясмин
0:3
71' ГолДуглас Гомес
1:3
90' ГолНаби Адил
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
27
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
11'
15'
22'
30'
41'
44'
58'
0:2
71'
0:3
90'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
ОФИ
ПАОК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
23 матча
13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
4.3%
39.1%
56.6%
1 победа 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|3 (1)
|0.6
|Наби Адил
|1
|0.2
|Вурос Праксителис
|1
|0.2
|Luis Gallegos
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|2 (1)
|0.4
|Дуглас Гомес
|1
|0.2
|Бисесвар Диего
|1
|0.2
|Митрицэ Александру
|1
|0.2
|Свидерски Кароль
|1
|0.2
|Сидклей Феррейра
|1
|0.2
|Виейринья
|1 (1)
|0.2
|Живкович Андрия
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
100%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
80%
2
25%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0
НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Лариса 2:3 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 ПАС Янина - ОФИ 1:0
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1
Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|3.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|9.
|Панетоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|ОФИ
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Астерас
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|14.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|0