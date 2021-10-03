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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
1:3
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
11' Желтая карточка
Ус Абдул Рахман
0:1
15' Гол
Свидерски Кароль
22' Желтая карточка
Михай Энеа
30' Желтая карточка
Нейра Хуан
41' Желтая карточка
Дуглас Гомес
44' Желтая карточка
Живкович Андрия
0:2
58' Гол
Куртич Ясмин
0:3
71' Гол
Дуглас Гомес
1:3
90' Гол
Наби Адил
90'+4
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
15
Диамантис
Апостолос
4
Пасалидис
Триантафиллос
34
Коровесис
Никос
2
Ус
Абдул
Рахман
33
Де
Гузман
Джонатан
5
Селимович
Вахид
8
Нейра
Хуан
9
Ван
Дёйнен
Майк
17
Дурмишай
Фиорин
31
Пасхалакис
Александрос
2
Алвес
Родриго
6
Михай
Энеа
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
27
Куртич
Ясмин
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
ОФИ
4-5-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
ПАОК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

23 матча

13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

4.3%
39.1%
56.6%
1 победа 9 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:3
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
4:0
К
4:1
К
0:3
С
0:1
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:0
К
0:1
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 3 (1) 0.6
Наби Адил 1 0.2
Вурос Праксителис 1 0.2
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 2 (1) 0.4
Дуглас Гомес 1 0.2
Бисесвар Диего 1 0.2
Митрицэ Александру 1 0.2
Свидерски Кароль 1 0.2
Сидклей Феррейра 1 0.2
Виейринья 1 (1) 0.2
Живкович Андрия 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 4 0
Нейра Хуан 3 0
Luis Gallegos 2 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Михай Энеа 1 0
Михаилидис Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
100%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
80%
2
25%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0
НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Лариса 2:3 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 ПАС Янина - ОФИ 1:0
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1
Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
3. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Панатинаикос 4 2 0 2 9 - 3 6
8. Ионикос 4 1 2 1 1 - 3 5
9. Панетоликос 5 1 2 2 6 - 8 5
10. ОФИ 5 0 4 1 5 - 7 4
11. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
12. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 11 2
14. Ламия 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ионикос 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Панетоликос 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
4. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
8. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. АЕК Ле Таллек Дамьен 3 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Дуглас Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Михай Энеа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Ус Абдул Рахман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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