Греция: Суперлига 2021-2022
Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Караискакис
Панатинаикос
45' Желтая карточкаХадзийованнис Анастасиос
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
Ход матча
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Олимпиакос
Панатинаикос
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
10 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|3
|0.6
|Масурас Гиоргос
|1
|0.2
|Камара Агибу
|1
|0.2
|Бухалакис Андреас
|1
|0.2
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.2
|Врусаи Мариус
|1
|0.2
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|4
|0.8
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.2
|Маурисио Жозе
|1
|0.2
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.2
|Александропулос Сотириос
|1
|0.2
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.2
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Хуанкар
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
9
4 В 1-ом тайме 6
0 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
50%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
38%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - ПАОК 1:0 Астерас - Олимпиакос 0:0
Панатинаикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0
Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - ПАОК 2:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Панатинаикос - АЕК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|3.
|Олимпиакос
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Панатинаикос
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 3
|7
|8.
|Панетоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Ионикос
|1:2
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|10.
|Ламия
|2:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|ОФИ
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Астерас
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Олимпиакос
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ионикос
|1:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Ламия
|2:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Ламия
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Ионикос
|1:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Панатинаикос
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|0