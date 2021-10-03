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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Панатинаикос
0'
45' Желтая карточка
Хадзийованнис Анастасиос
72'
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
11
Эль-Араби
Юссеф
29
Соарес
Франсиско
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
44
Пуггурас
Ахиллеас
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
6
Александропулос
Сотириос
17
Перес
Рубен
11
Хадзийованнис
Анастасиос
98
Mateus
Vital
34
Паласиос
Себастьян
10
Карлитос
Карлос
Олимпиакос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

Ход матча

45'
 
Хадзийованнис Анастасиос

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Олимпиакос
Панатинаикос

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
10 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 0.6
Масурас Гиоргос 1 0.2
Камара Агибу 1 0.2
Бухалакис Андреас 1 0.2
Сиссе Пап Абу 1 0.2
Врусаи Мариус 1 0.2
Вальбуэна Матьё 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 4 0.8
Иоаннидис Фотис 1 0.2
Маурисио Жозе 1 0.2
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.2
Александропулос Сотириос 1 0.2
Mateus Vital 1 (1) 0.2
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 1 0
Ба Уссейну 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Хуанкар 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
9
4 В 1-ом тайме 6
0 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
50%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
38%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - ПАОК 1:0 Астерас - Олимпиакос 0:0
Панатинаикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0
Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - ПАОК 2:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Панатинаикос - АЕК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
3. Олимпиакос 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Панатинаикос 0:0 5 2 1 2 9 - 3 7
8. Панетоликос 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Ионикос 1:2 5 1 2 2 2 - 5 5
10. Ламия 2:1 5 1 1 3 6 - 8 4
11. ОФИ 5 0 4 1 5 - 7 4
12. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
13. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 0:0 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Олимпиакос 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ионикос 1:2 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Ламия 2:1 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
4. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Ламия 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
9. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ионикос 1:2 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Панатинаикос 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. АЕК Ле Таллек Дамьен 3 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Хадзийованнис Анастасиос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Панатинаикос
1.92
4.74
8.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 0:0 Панатинаикос онлайн




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