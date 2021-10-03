Греция: Суперлига 2021-2022
Ионикос
1:2
Второй тайм: 76'
Стадион: Neapoli Stadium
Ламия
19' Красная карточкаДалсью
0:1
21' ПенальтиМанусос Йоргос
1:1
36' ГолАосман Аяс
52' Желтая карточкаМартинес Анхель
1:2
55' ГолГолемич Владимир
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
19'
21'
0:1
36'
1:1
52'
55'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Ионикос
Ламия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|2
|0.4
|Тюрам Рожерио
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайрон Густаво
|1
|0.2
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.2
|Караманос Тасос
|1
|0.2
|Големич Владимир
|1
|0.2
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.2
|Cristopher Nunez
|1
|0.2
|Романич Лазар
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|Далсью
|1
|1
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Giannis Gotsoulias
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романич Лазар
|2
|0
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Адежо Даниэл
|1
|0
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0
Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1 Трикала - Ионикос 2:3 Ионикос - Ксанти 1:1 Ионикос - Эрготелис 2:3
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1
Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0 Лариса - Ламия 0:1 ПАОК - Ламия 4:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Астерас - Ламия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|3.
|Олимпиакос
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Панатинаикос
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 3
|7
|8.
|Панетоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Ионикос
|1:2
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|10.
|Ламия
|2:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|ОФИ
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Астерас
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Олимпиакос
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ионикос
|1:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Ламия
|2:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Ламия
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Астерас
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Ионикос
|1:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Панатинаикос
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|0