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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
1:2
Второй тайм: 76'

Стадион:
Ламия
0'
19' Красная карточка
Далсью
0:1
21' Пенальти
Манусос Йоргос
1:1
36' Гол
Аосман Аяс
52' Желтая карточка
Мартинес Анхель
1:2
55' Гол
Големич Владимир
76'
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
24
Ромао
Алаиксис
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
1
Гаравелис
Атанасиос
24
Винтра
Лукас
41
Големич
Владимир
4
Адежо
Даниэл
12
Мартинес
Анхель
II
7
Cristopher
Nunez
88
Kyriakos
Mazoulouxis
9
Манусос
Йоргос
10
Тайрон
Густаво
28
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Ионикос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

19'
Далсью
 
21'
0:1
Манусос Йоргос
35'
Georgios Manalis
Кабрал Джерсон
 
36'
Аосман Аяс
(Тюрам Рожерио)
1:1
47'
Вафеас Никос
Чигринский Дмитрий
 
52'
 
Мартинес Анхель
55'
1:2
Големич Владимир
(Тайрон Густаво)
67'
 
Бехарано Данни
Манусос Йоргос
70'
 
Georgios Manousakis
Тайрон Густаво

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Ионикос
Ламия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 2 0.4
Тюрам Рожерио 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайрон Густаво 1 0.2
Манусос Йоргос 1 (1) 0.2
Караманос Тасос 1 0.2
Големич Владимир 1 0.2
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.2
Cristopher Nunez 1 0.2
Романич Лазар 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 1
Далсью 1 1
Кабрал Джерсон 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Georgios Mygas 1 0
Giannis Gotsoulias 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романич Лазар 2 0
Манусос Йоргос 1 0
Адежо Даниэл 1 0
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Големич Владимир 1 0
Theofanis Tsandaris 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0
Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1 Трикала - Ионикос 2:3 Ионикос - Ксанти 1:1 Ионикос - Эрготелис 2:3
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1
Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0 Лариса - Ламия 0:1 ПАОК - Ламия 4:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Астерас - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
3. Олимпиакос 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Панатинаикос 0:0 5 2 1 2 9 - 3 7
8. Панетоликос 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Ионикос 1:2 5 1 2 2 2 - 5 5
10. Ламия 2:1 5 1 1 3 6 - 8 4
11. ОФИ 5 0 4 1 5 - 7 4
12. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
13. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 0:0 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Олимпиакос 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ионикос 1:2 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Ламия 2:1 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
4. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Ламия 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
9. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ионикос 1:2 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Панатинаикос 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. АЕК Ле Таллек Дамьен 3 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Аосман Аяс бьет в цель!
  • 35'
    Кабрал Джерсон уходит с поля. Georgios Manalis выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Манусос Йоргос из команды Ламия забивает с точки!
  • 19'
    УДАЛЕНИЕ! - Далсью увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Ламия
41.67
5.49
1.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 1:2 Ламия онлайн




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