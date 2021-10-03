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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
1:2
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
19' Красная карточка
Далсью
0:1
21' Пенальти
Манусос Йоргос
1:1
36' Гол
Аосман Аяс
52' Желтая карточка
Мартинес Анхель
1:2
55' Гол
Големич Владимир
83' Желтая карточка
Големич Владимир
85' Желтая карточка
Караманос Тасос
90'+6
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
24
Ромао
Алаиксис
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
1
Гаравелис
Атанасиос
24
Винтра
Лукас
41
Големич
Владимир
4
Адежо
Даниэл
12
Мартинес
Анхель
II
7
Cristopher
Nunez
88
Kyriakos
Mazoulouxis
9
Манусос
Йоргос
10
Тайрон
Густаво
28
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Ионикос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

19'
Далсью
 
21'
0:1
Манусос Йоргос
35'
Georgios Manalis
Кабрал Джерсон
 
36'
Аосман Аяс
(Тюрам Рожерио)
1:1
46'
Вафеас Никос
Чигринский Дмитрий
 
52'
 
Мартинес Анхель
55'
1:2
Големич Владимир
(Тайрон Густаво)
68'
 
Бехарано Данни
Манусос Йоргос
69'
 
Georgios Manousakis
Тайрон Густаво
76'
Баша Вуллнет
Georgios Mygas
 
76'
Константинидис Димитрис
Каньяс Хосе
 
83'
 
Големич Владимир
85'
 
Караманос Тасос
88'
 
Арабули Бачана
Романич Лазар
89'
Буэно Альберто
Санчес Сальвадор
 
90'
 
Скондрас Яннис
Cristopher Nunez

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Ионикос
Ламия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 2 0.4
Тюрам Рожерио 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайрон Густаво 1 0.2
Манусос Йоргос 1 (1) 0.2
Караманос Тасос 1 0.2
Големич Владимир 1 0.2
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.2
Cristopher Nunez 1 0.2
Романич Лазар 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 1
Далсью 1 1
Кабрал Джерсон 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Georgios Mygas 1 0
Giannis Gotsoulias 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Големич Владимир 2 0
Романич Лазар 2 0
Манусос Йоргос 1 0
Адежо Даниэл 1 0
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Theofanis Tsandaris 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0
Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1 Трикала - Ионикос 2:3 Ионикос - Ксанти 1:1 Ионикос - Эрготелис 2:3
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1
Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0 Лариса - Ламия 0:1 ПАОК - Ламия 4:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Астерас - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
3. Олимпиакос 5 3 2 0 8 - 2 11
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Панатинаикос 5 2 1 2 9 - 3 7
8. Панетоликос 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Ионикос 5 1 2 2 2 - 5 5
10. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
11. ОФИ 5 0 4 1 5 - 7 4
12. Астерас 5 0 2 3 1 - 5 2
13. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Панатинаикос 2 2 0 0 9 - 1 6
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
4. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
9. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Астерас 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ионикос 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 4 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. АЕК Ле Таллек Дамьен 3 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Аосман Аяс бьет в цель!
  • 35'
    Кабрал Джерсон уходит с поля. Georgios Manalis выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Манусос Йоргос из команды Ламия забивает с точки!
  • 19'
    УДАЛЕНИЕ! - Далсью увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ионикос 1:2 Ламия онлайн




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