Румыния: Первая лига 2021-2022
Рапид Бухарест
1:2
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Газ-Метан Медиаш
0:1
7' ГолМатиас Иури
8' Желтая карточкаДякону Роналдо
1:1
10' ГолАлбу Кристиан
14' Желтая карточкаМораис Жуниор
1:2
76' ГолМорар Влад
78' Желтая карточкаАлбу Кристиан
90' Желтая карточкаМорар Влад
90' Желтая карточкаБелу Клаудиу
90' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
77
Белу
Клаудиу
10
Rares
Ilie
29
Стахл
Алберт
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
-
71 Морар ВладПолузащитник
-
77 Сарр АдамаНападающий
-
-
34 Petru Dragos
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
7'
0:1
10'
1:1
14'
76'
1:2
78'
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Албу Кристиан
|4
|0.44
|2.
|Бэлан Адриан
|2
|0.22
|3.
|Григоре Драгош
|1
|0.11
|4.
|Saifeddine Alami Bazza
|1
|0.11
|5.
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.11
|6.
|Stefan Panoiu
|1
|0.11
|7.
|Rares Ilie
|0
|0
|8.
|Белу Клаудиу
|0
|0
|9.
|Црепуля Любян
|0
|0
|10.
|Кырнац Николае
|0
|0
|11.
|Petre Goge
|0
|0
|12.
|Antonio Sefer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матрикарди Патрисио
|2
|0.22
|2.
|Матиас Иури
|2
|0.22
|3.
|Морар Влад
|1
|0.11
|4.
|Филип Иоан
|1
|0.11
|5.
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.11
|6.
|Дякону Роналдо
|0
|0
|7.
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|8.
|Christian Irobiso I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белу Клаудиу
|4
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|5
|0
|3.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|4.
|Албу Кристиан
|4
|0
|5.
|Дандя Александру
|2
|0
|6.
|Бэлан Адриан
|2
|0
|7.
|Catalin Hlistei
|2
|0
|8.
|Кырнац Николае
|2
|0
|9.
|Antonio Sefer
|0
|1
|10.
|Григоре Драгош
|1
|0
|11.
|Црепуля Любян
|1
|0
|12.
|Saifeddine Alami Bazza
|1
|0
|13.
|Молдован Хорациу
|1
|0
|14.
|Rares Ilie
|1
|0
|15.
|Mihai Iosif
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Diogo Izata
|3
|1
|2.
|Моура Габриэл
|3
|0
|3.
|Шамед Нассер
|2
|0
|4.
|Mihai Lixandru
|2
|0
|5.
|Матиас Иури
|0
|1
|6.
|Морар Влад
|1
|0
|7.
|Филип Иоан
|1
|0
|8.
|Ромеро Роберто
|1
|0
|9.
|Felix Mathaus
|1
|0
|10.
|Дякону Роналдо
|1
|0
|11.
|Триф Разван
|1
|0
|12.
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|13.
|Велисар Михай
|1
|0
|14.
|Petru Dragos
|1
|0
|15.
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Бухарест
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|Газ-Метан Медиаш
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +12 =3 -5УТА Арад 2:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ
Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +6 =6 -8Газ-Метан Медиаш 1:2 Волунтари Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 Ботошани
ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:2 Арджеш Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени Газ-Метан Медиаш 4:2 Политехника Яссы УТА Арад 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:1 Астра Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Арджеш Германнштадт 1:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра Сепси 1:1 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
Рапид Бухарест: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Газ-Метан Медиаш: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Газ-Метан Медиаш 2:2 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 5:3 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 0:1 Рапид Бухарест Дивизион А Газ-Метан Медиаш 0:0 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 4:1 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 1:0 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 4:2 Газ-Метан Медиаш Дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|7
|0
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Университатя Крайова
|16
|6
|3
|7
|17 - 18
|21
|3.
|Рапид Бухарест
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|4.
|Ботошани
|8
|5
|2
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|3
|1
|12 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Волунтари
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|8.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|7 - 6
|10
|10.
|Миовени
|9
|3
|1
|5
|5 - 11
|10
|11.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Сепси
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|0
|6
|6 - 17
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|4.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|ФКСБ
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Рапид Бухарест
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|6.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Университатя Крайова
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|ФКСБ
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Академика Клинчени
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|7
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|4.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|3
|0
|2
|5.
|Волунтари
|Немец Адам
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|4
|1
|3.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|5
|0
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Сэпунару Кристиан
|4
|0