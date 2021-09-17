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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:2
Конец матча

Стадион:
Газ-Метан Медиаш
0'
0:1
7' Гол
Матиас Иури
8' Желтая карточка
Дякону Роналдо
1:1
10' Гол
Албу Кристиан
14' Желтая карточка
Мораис Жуниор
1:2
76' Гол
Морар Влад
78' Желтая карточка
Албу Кристиан
90' Желтая карточка
Морар Влад
90' Желтая карточка
Белу Клаудиу
90' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
90'+9
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
10
Rares
Ilie
29
Стахл
Алберт
57
Бну-Марзук
Юнес
8
Кырнац
Николае
1
Вылчану
Октавиан
2
Моура
Габриэл
25
Матрикарди
Патрисио
3
Матиас
Иури
7
Триф
Разван
92
Альсё
Бриан
8
Франсишку
Жуниор
22
Хоршия
Овидиу
10
Дякону
Роналдо
23
Грэдинару
Рэзван
9
Christian
Irobiso
I
Рапид Бухарест
Газ-Метан Медиаш

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Албу Кристиан 4 0.44
2. Бэлан Адриан 2 0.22
3. Григоре Драгош 1 0.11
4. Saifeddine Alami Bazza 1 0.11
5. Бну-Марзук Юнес 1 0.11
6. Stefan Panoiu 1 0.11
7. Rares Ilie 0 0
8. Белу Клаудиу 0 0
9. Црепуля Любян 0 0
10. Кырнац Николае 0 0
11. Petre Goge 0 0
12. Antonio Sefer 0 0
Газ-Метан Медиаш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матрикарди Патрисио 2 0.22
2. Матиас Иури 2 0.22
3. Морар Влад 1 0.11
4. Филип Иоан 1 0.11
5. Шамед Нассер 1 (1) 0.11
6. Дякону Роналдо 0 0
7. Грэдинару Рэзван 0 0
8. Christian Irobiso I 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
# Игрок      
1. Белу Клаудиу 4 1
2. Мораис Жуниор II 5 0
3. Сэпунару Кристиан 4 0
4. Албу Кристиан 4 0
5. Дандя Александру 2 0
6. Бэлан Адриан 2 0
7. Catalin Hlistei 2 0
8. Кырнац Николае 2 0
9. Antonio Sefer 0 1
10. Григоре Драгош 1 0
11. Црепуля Любян 1 0
12. Saifeddine Alami Bazza 1 0
13. Молдован Хорациу 1 0
14. Rares Ilie 1 0
15. Mihai Iosif 1 0
Газ-Метан Медиаш
# Игрок      
1. Diogo Izata 3 1
2. Моура Габриэл 3 0
3. Шамед Нассер 2 0
4. Mihai Lixandru 2 0
5. Матиас Иури 0 1
6. Морар Влад 1 0
7. Филип Иоан 1 0
8. Ромеро Роберто 1 0
9. Felix Mathaus 1 0
10. Дякону Роналдо 1 0
11. Триф Разван 1 0
12. Вылчану Октавиан 1 0
13. Велисар Михай 1 0
14. Petru Dragos 1 0
15. Dobrin Gaspar 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Бухарест 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0 20% (2)
 Газ-Метан Медиаш 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +12 =3 -5
УТА Арад 2:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ
Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Газ-Метан Медиаш 1:2 Волунтари Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 Ботошани
ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:2 Арджеш Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени Газ-Метан Медиаш 4:2 Политехника Яссы УТА Арад 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:1 Астра Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Арджеш Германнштадт 1:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра Сепси 1:1 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

Рапид Бухарест: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Газ-Метан Медиаш: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Газ-Метан Медиаш 0:1 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига
Газ-Метан Медиаш 2:2 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 5:3 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 0:1 Рапид Бухарест Дивизион А Газ-Метан Медиаш 0:0 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 4:1 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 1:0 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 4:2 Газ-Метан Медиаш Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 7 0 1 13 - 5 21
2. Университатя Крайова 16 6 3 7 17 - 18 21
3. Рапид Бухарест 9 5 2 2 11 - 6 17
4. Ботошани 8 5 2 1 8 - 5 17
5. Вииторул Констанца 8 4 3 1 12 - 2 15
6. УТА Арад 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Волунтари 9 5 0 4 13 - 12 15
8. ФКСБ 8 3 3 2 15 - 9 12
9. Арджеш 8 3 1 4 7 - 6 10
10. Миовени 9 3 1 5 5 - 11 10
11. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Сепси 8 1 4 3 7 - 9 7
13. Газ-Метан Медиаш 9 2 1 6 7 - 12 7
14. Динамо Бухарест 8 2 0 6 6 - 17 6
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 4 3 1 9 - 4 15
2. ЧФР Клуж 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Вииторул Констанца 4 4 0 0 11 - 0 12
4. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
5. ФКСБ 4 3 1 0 13 - 3 10
6. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Рапид Бухарест 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Ботошани 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Киндия Тырговиште 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Сепси 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Арджеш 4 1 0 3 1 - 3 3
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
3. ЧФР Клуж 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Арджеш 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Миовени 5 2 1 2 4 - 7 7
6. УТА Арад 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Университатя Крайова 8 2 0 6 8 - 14 6
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Волунтари 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Вииторул Констанца 4 0 3 1 1 - 2 3
11. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
13. ФКСБ 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Академика Клинчени 5 0 1 4 3 - 13 1
15. Динамо Бухарест 4 0 0 4 0 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 7 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
4. Университатя Крайова Густаво Важенин 3 0 2
5. Волунтари Немец Адам 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 4 1
3. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 5 0
4. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
5. Рапид Бухарест Сэпунару Кристиан 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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