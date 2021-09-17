Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Газ-Метан Медиаш вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи

97' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

95' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Матч возобновлен

94' Octavian Valceanu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи

93' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Судье надоело, что Морар Влад тянет время и он наказал его горчичником

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Saifeddine Alami Bazza на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Моура Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

85' Octavian Valceanu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Албу Кристиан наказан за толчок Octavian Valceanu

84' Велисар Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Григоре Драгош нанес удар головой, но Octavian Valceanu спокойно отбил мяч.

83' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Белу Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

79' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Морар Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Албу Кристиан получил желтую карточку от судьи

76' Игрок команды Газ-Метан Медиаш оказывается 1 на 1 с вратарем

76' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Франсишку Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Франсишку Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Матрикарди Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Альсё Бриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кырнац Николае хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

68' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Dragos Petru Iancu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матрикарди Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Матч возобновлен

66' Тактическая замена. Ovidiu Horsia уходит с поля и его заменяет Dragos Petru Iancu

64' Матиас Иури на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Матч приостановлен из-за петард на поле

63' Триф Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Тактическая замена. Albert Stahl уходит с поля и его заменяет Saifeddine Alami Bazza

55' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хороший удар издали нанес Ovidiu Horsia, но отличный сейв сделал Horatiu Moldovan. Угловой.

54' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Octavian Valceanu из команды Газ-Метан Медиаш сделал отличный сейв!

51' Црепуля Любян пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

51' Франсишку Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

49' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матиас Иури предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля