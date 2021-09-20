Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

42' Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Матею Александру получил травму и заменен. George Cimpanu выходит на поле.

42' Камора Мауру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Скречу Владимир получил желтую карточку от судьи

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Влэдою Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хури Льес из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бурка Андрей получил желтую карточку от судьи

15' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Влэдою Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гэман Валеричэ из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру