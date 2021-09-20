Румыния: Первая лига 2021-2022
ЧФР Клуж
1:0
Перерыв
Стадион: Константин Рэдулеску
Университатя Крайова
15' Желтая карточкаБурка Андрей
1:0
20' ГолБурка Андрей
35' Желтая карточкаСкречу Владимир
45
Камора
Мауру
29
Буэнна
Рашид
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
16
Нистор
Дан
15
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Буэнна РашидПолузащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Запасные игроки
-
86 Русу ДенисВратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хури ЛьесПолузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
Ход матча
15'
20'
1:0
35'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрила Клаудиу
|3
|0.33
|2.
|Дяк Чиприан
|2
|0.22
|3.
|Омрани Билель
|2
|0.22
|4.
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.22
|5.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.11
|6.
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.11
|7.
|Тахири Анас
|1
|0.11
|8.
|Бурка Андрей
|1
|0.11
|9.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.11
|10.
|Камора Мауру
|0
|0
|11.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густаво Важенин
|3
|0.17
|2.
|Маркович Йован
|3
|0.17
|3.
|William Baeten
|2
|0.11
|4.
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.11
|5.
|Кымпану Георге
|1
|0.06
|6.
|Бауса Хуан
|1
|0.06
|7.
|Виейра Угу
|1
|0.06
|8.
|Кольич Элвир
|1
|0.06
|9.
|Иван Андрей
|1
|0.06
|10.
|Сидибе Секу
|1
|0.06
|11.
|Баярам Штефан
|1
|0.06
|12.
|Constantin Albu
|0
|0
|13.
|Матею Александру
|0
|0
|14.
|Нистор Дан
|0
|0
|15.
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|16.
|Ковачич Доминик
|0
|0
|17.
|Банку Никусор
|0
|0
|18.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|19.
|Константин Василе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дяк Чиприан
|3
|0
|2.
|Омрани Билель
|2
|0
|3.
|Чоботарю Денис
|2
|0
|4.
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|5.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|6.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|7.
|Кипчу Александру
|1
|0
|8.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|9.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|10.
|Бурка Андрей
|1
|0
|11.
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|12.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|2.
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|3.
|Банку Никусор
|3
|0
|4.
|Скречу Владимир
|3
|0
|5.
|Маркович Йован
|3
|0
|6.
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|7.
|Ковачич Доминик
|2
|0
|8.
|Гремсль Армин
|2
|0
|9.
|Влэдою Штефан
|2
|0
|10.
|Constantin Albu
|2
|0
|11.
|Сидибе Секу
|2
|0
|12.
|Vlad Pop
|2
|0
|13.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|14.
|Виейра Угу
|1
|0
|15.
|Нистор Дан
|1
|0
|16.
|Бушу Сорин
|1
|0
|17.
|Офусу Риги
|1
|0
|18.
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|19.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|20.
|Феделе Маттео
|1
|0
|21.
|Кольич Элвир
|1
|0
|22.
|Густаво Важенин
|1
|0
|23.
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|24.
|Иванов Антоний
|1
|0
|25.
|Andrea Compagno
|1
|0
|26.
|Константин Василе
|1
|0
|27.
|Баярам Штефан
|1
|0
|28.
|Pedro Machado
|1
|0
|29.
|Alexandru Raicea
|1
|0
|30.
|William Baeten
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|Университатя Крайова
|0
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =1 -7Яблонец 1:0 ЧФР Клуж Ботошани 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 ФКСБ ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда
Арджеш 0:1 ЧФР Клуж Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =4 -9Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Университатя Крайова: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|9
|8
|0
|1
|14 - 5
|24
|2.
|Университатя Крайова
|0:1
|18
|6
|3
|9
|17 - 20
|21
|3.
|Ботошани
|9
|6
|2
|1
|10 - 6
|20
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|5.
|УТА Арад
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|6.
|Волунтари
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Вииторул Констанца
|9
|4
|3
|2
|12 - 4
|15
|8.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|9.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 6
|13
|10.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Миовени
|9
|3
|1
|5
|5 - 11
|10
|12.
|Сепси
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|0
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Университатя Крайова
|0:1
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|4.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|ФКСБ
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Рапид Бухарест
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Арджеш
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|ЧФР Клуж
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Миовени
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Университатя Крайова
|0:1
|9
|2
|0
|7
|8 - 15
|6
|8.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|10.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Академика Клинчени
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|7
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|4.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|3
|0
|2
|5.
|Ботошани
|Онгенда Эрвин
|3
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|4
|1
|3.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|5
|0
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|0
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1