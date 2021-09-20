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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
1:0
Перерыв

Стадион:
Университатя Крайова
0'
15' Желтая карточка
Бурка Андрей
1:0
20' Гол
Бурка Андрей
35' Желтая карточка
Скречу Владимир
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
45
Камора
Мауру
37
Бордеяну
Михай
3
Бурка
Андрей
7
Паун-Александру
Константин
29
Буэнна
Рашид
19
Кулио
Хуан
27
Петрила
Клаудиу
18
Костаче
Ионуц
10
Дяк
Чиприан
13
Пильячелли
Мирко
11
Банку
Никусор
18
Влэдою
Штефан
16
Нистор
Дан
6
Скречу
Владимир
8
Матею
Александру
25
Гэман
Валеричэ
15
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
22
Густаво
Важенин
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрила Клаудиу 3 0.33
2. Дяк Чиприан 2 0.22
3. Омрани Билель 2 0.22
4. Алибек Денис 2 (1) 0.22
5. Латовлевич Ясмин 1 0.11
6. Сигурьонссон Рунар 1 0.11
7. Тахири Анас 1 0.11
8. Бурка Андрей 1 0.11
9. Дебелюх Габриэл 1 0.11
10. Камора Мауру 0 0
11. Паун-Александру Константин 0 0
Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густаво Важенин 3 0.17
2. Маркович Йован 3 0.17
3. William Baeten 2 0.11
4. Claudiu Cristian Balan 2 0.11
5. Кымпану Георге 1 0.06
6. Бауса Хуан 1 0.06
7. Виейра Угу 1 0.06
8. Кольич Элвир 1 0.06
9. Иван Андрей 1 0.06
10. Сидибе Секу 1 0.06
11. Баярам Штефан 1 0.06
12. Constantin Albu 0 0
13. Матею Александру 0 0
14. Нистор Дан 0 0
15. Асамоа Самуэль 0 0
16. Ковачич Доминик 0 0
17. Банку Никусор 0 0
18. Влэдою Штефан 0 0
19. Константин Василе 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Дяк Чиприан 3 0
2. Омрани Билель 2 0
3. Чоботарю Денис 2 0
4. Родригес Хонатан II 2 0
5. Хобан Овидиу 1 0
6. Латовлевич Ясмин 1 0
7. Кипчу Александру 1 0
8. Бэлгрэдян Кристиан 1 0
9. Паун-Александру Константин 1 0
10. Бурка Андрей 1 0
11. Петрила Клаудиу 1 0
12. Иту Кэтэлин 1 0
Университатя Крайова
# Игрок      
1. Jeremy Huyghebaert 4 0
2. Вынэ Йонуц 3 0
3. Банку Никусор 3 0
4. Скречу Владимир 3 0
5. Маркович Йован 3 0
6. Radu Alexandru Negru 3 0
7. Ковачич Доминик 2 0
8. Гремсль Армин 2 0
9. Влэдою Штефан 2 0
10. Constantin Albu 2 0
11. Сидибе Секу 2 0
12. Vlad Pop 2 0
13. Мариус Марсел Константин 1 0
14. Виейра Угу 1 0
15. Нистор Дан 1 0
16. Бушу Сорин 1 0
17. Офусу Риги 1 0
18. Асамоа Самуэль 1 0
19. Бэлаша Михай 1 0
20. Феделе Маттео 1 0
21. Кольич Элвир 1 0
22. Густаво Важенин 1 0
23. Ван Дурмен Бенжамен 1 0
24. Иванов Антоний 1 0
25. Andrea Compagno 1 0
26. Константин Василе 1 0
27. Баярам Штефан 1 0
28. Pedro Machado 1 0
29. Alexandru Raicea 1 0
30. William Baeten 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Университатя Крайова 0 11.76% (2) 23.53% (4) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Яблонец 1:0 ЧФР Клуж Ботошани 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 ФКСБ ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда
Арджеш 0:1 ЧФР Клуж Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Университатя Крайова: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Суперкубок Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Лига 1
Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 9 8 0 1 14 - 5 24
2. Университатя Крайова 0:1 18 6 3 9 17 - 20 21
3. Ботошани 9 6 2 1 10 - 6 20
4. Рапид Бухарест 9 5 2 2 11 - 6 17
5. УТА Арад 9 4 4 1 9 - 5 16
6. Волунтари 9 5 0 4 13 - 12 15
7. Вииторул Констанца 9 4 3 2 12 - 4 15
8. ФКСБ 9 4 3 2 16 - 9 15
9. Арджеш 9 4 1 4 8 - 6 13
10. Киндия Тырговиште 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Миовени 9 3 1 5 5 - 11 10
12. Сепси 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Газ-Метан Медиаш 9 2 1 6 7 - 12 7
14. Динамо Бухарест 9 2 0 7 7 - 19 6
15. Академика Клинчени 9 0 2 7 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 5 5 0 0 10 - 3 15
2. Университатя Крайова 0:1 9 4 3 2 9 - 5 15
3. Вииторул Констанца 4 4 0 0 11 - 0 12
4. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
5. ФКСБ 4 3 1 0 13 - 3 10
6. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Киндия Тырговиште 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Рапид Бухарест 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Ботошани 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Динамо Бухарест 5 2 0 3 7 - 8 6
11. Сепси 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Арджеш 4 1 0 3 1 - 3 3
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Арджеш 5 3 1 1 7 - 3 10
4. ЧФР Клуж 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
5. УТА Арад 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Миовени 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Университатя Крайова 0:1 9 2 0 7 8 - 15 6
8. ФКСБ 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Волунтари 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
12. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Академика Клинчени 5 0 1 4 3 - 13 1
15. Динамо Бухарест 4 0 0 4 0 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 7 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
4. Университатя Крайова Густаво Важенин 3 0 2
5. Ботошани Онгенда Эрвин 3 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 4 1
3. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 5 0
4. УТА Арад Батха Идриз 5 0
5. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
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Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Университатя Крайова
1.96
4.75
4.20
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