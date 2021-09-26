Румыния: Первая лига 2021-2022
Вииторул Констанца
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Центральный (Овидиу)
Миовени
1:0
16' ГолБетанкор Хефте
20' Желтая карточкаДумитриу Лучан
22' Желтая карточкаIonut Burnea
33' Желтая карточкаПиту Алекси
35' Желтая карточкаСкарлатаче Адриан
42' Желтая карточкаГеорге Хаджи
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
68
Дукан
Рэзван
90
Bogdan
Rusu
24
Сано
Мусса
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
-
24 Сано МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
Ход матча
16'
1:0
20'
22'
33'
42'
46'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|8 (1)
|0.8
|Петре Адриан
|3 (1)
|0.3
|Ганя Джордже
|1
|0.1
|Enes Sali
|1
|0.1
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузьюк Александру
|2 (2)
|0.2
|Bogdan Rusu
|2
|0.2
|Думитриу Лучан
|1
|0.1
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Младен Себастьян
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Пирес Ромарио
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарлатаче Адриан
|3
|0
|Думитриу Лучан
|3
|0
|Dorinel Oancea
|1
|1
|Кристя Андрей
|2
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Бузьюк Александру
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Daniel Toma
|2
|0
|Панаит Андрей
|2
|0
|Bogdan Rusu
|1
|0
|Сано Мусса
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|0
|33.33% (4)
|Миовени
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +11 =4 -5Киндия Тырговиште 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Галатасарай 1:3 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Сепси Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш
Миовени Последние 20 матчей: +7 =7 -6Волунтари 4:0 Миовени Миовени 0:1 Киндия Тырговиште Академика Клинчени 1:1 Миовени Миовени 1:0 Университатя Крайова
Динамо Бухарест 0:1 Миовени Миовени 0:1 ЧФР Клуж Сепси 1:2 Миовени Миовени 0:2 Рапид Бухарест Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени Германнштадт 1:2 Миовени Миовени 0:0 Германнштадт Миовени 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 2:2 Миовени Миовени 1:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 2:2 Миовени Университатя Крайова 4:2 Миовени Рапид Бухарест 1:1 Миовени Миовени 4:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 1:5 Миовени Миовени 0:0 Чиксереда Меркуря-Чук
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|8
|0
|1
|14 - 5
|24
|2.
|Университатя Крайова
|18
|6
|3
|9
|17 - 20
|21
|3.
|Ботошани
|9
|6
|2
|1
|10 - 6
|20
|4.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|5.
|Вииторул Констанца
|1:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 4
|18
|6.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|8.
|УТА Арад
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|9.
|Арджеш
|10
|4
|2
|4
|8 - 6
|14
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|Миовени
|0:1
|10
|3
|1
|6
|5 - 12
|10
|12.
|Сепси
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|0
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Вииторул Констанца
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Университатя Крайова
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|9.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Миовени
|0:1
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Арджеш
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Миовени
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|7.
|Университатя Крайова
|9
|2
|0
|7
|8 - 15
|6
|8.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|1:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|5.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|0