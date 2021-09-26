Второй тайм начался

Первый тайм

48' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Bogdan Rusu из команды Миовени делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Daniel Toma из команды Миовени делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Рефери не любит споров - именно за это Георге Хаджи сейчас получил желтую

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Миовени выполняет удар от ворот.

39' Бетанкор Хефте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' ШАНС! Бетанкор Хефте вышел один на один с голкипером...

39' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Миовени

35' Скарлатаче Адриан получил желтую карточку от судьи

34' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Bogdan Rusu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Питу Алекси получил желтую карточку от судьи

32' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сано Мусса нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

28' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ох, нехорошо это выглядит. Daniel Toma получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Daniel Toma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Ionut Burnea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Пурече Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Питу Алекси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Ionut Burnea получил желтую карточку от судьи

22' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Миовени

21' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Lucian Dumitriu получил желтую карточку от судьи

19' Выглядело как неплохой момент. Пурече Флориан из команды Вииторул Констанца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

18' Удар от ворот произведет Миовени

18' Как он промахнулся? Бетанкор Хефте имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Вратарь парирует удар, который нанес Питу Алекси , и мяч снова в игре

18' Отличные скиллы показывает Питу Алекси , обводя своих соперников

16' Г О О О О Л - Бетанкор Хефте правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

14' Миовени выполняет удар от ворот.

14' Бетанкор Хефте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Бетанкор Хефте наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Миовени

11' Питу Алекси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Удар от ворот произведет Миовени

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Миовени

7' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Миовени начинает с центра поля