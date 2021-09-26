  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Миовени
0'
1:0
16' Гол
Бетанкор Хефте
20' Желтая карточка
Думитриу Лучан
22' Желтая карточка
Ionut Burnea
33' Желтая карточка
Питу Алекси
35' Желтая карточка
Скарлатаче Адриан
42' Желтая карточка
Георге Хаджи
48'
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
4
Дюссо
Дамьен
30
Пурече
Флориан
18
Артян
Андрей
2
Раду
Бобок
7
Ганя
Джордже
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
68
Дукан
Рэзван
26
Dorinel
Oancea
14
Alexandru
Iacob
15
Скарлатаче
Адриан
6
Ionut
Burnea
7
Daniel
Toma
23
Панаит
Андрей
11
Думитриу
Лучан
20
Бузьюк
Александру
90
Bogdan
Rusu
24
Сано
Мусса
Вииторул Констанца
Миовени

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 8 (1) 0.8
Петре Адриан 3 (1) 0.3
Ганя Джордже 1 0.1
Enes Sali 1 0.1
Дюссо Дамьен 0 0
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузьюк Александру 2 (2) 0.2
Bogdan Rusu 2 0.2
Думитриу Лучан 1 0.1
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Нойер Брадлей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Младен Себастьян 2 0
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Пирес Ромарио 2 0
Георге Хаджи 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарлатаче Адриан 3 0
Думитриу Лучан 3 0
Dorinel Oancea 1 1
Кристя Андрей 2 0
Балаур Ионуц 2 0
Бузьюк Александру 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Daniel Toma 2 0
Панаит Андрей 2 0
Bogdan Rusu 1 0
Сано Мусса 1 0
Ionut Burnea 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Guilherme Gomes Garutti 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 16.67% (2) 0 8.33% (1) 41.67% (5) 0 33.33% (4)
Миовени 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Киндия Тырговиште 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Галатасарай 1:3 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Сепси Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш
Миовени Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Волунтари 4:0 Миовени Миовени 0:1 Киндия Тырговиште Академика Клинчени 1:1 Миовени Миовени 1:0 Университатя Крайова
Динамо Бухарест 0:1 Миовени Миовени 0:1 ЧФР Клуж Сепси 1:2 Миовени Миовени 0:2 Рапид Бухарест Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени Германнштадт 1:2 Миовени Миовени 0:0 Германнштадт Миовени 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 2:2 Миовени Миовени 1:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 2:2 Миовени Университатя Крайова 4:2 Миовени Рапид Бухарест 1:1 Миовени Миовени 4:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 1:5 Миовени Миовени 0:0 Чиксереда Меркуря-Чук
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 8 0 1 14 - 5 24
2. Университатя Крайова 18 6 3 9 17 - 20 21
3. Ботошани 9 6 2 1 10 - 6 20
4. Волунтари 10 6 0 4 14 - 12 18
5. Вииторул Констанца 1:0 10 5 3 2 13 - 4 18
6. ФКСБ 10 5 3 2 19 - 11 18
7. Рапид Бухарест 10 5 2 3 11 - 7 17
8. УТА Арад 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Арджеш 10 4 2 4 8 - 6 14
10. Киндия Тырговиште 10 3 4 3 8 - 7 13
11. Миовени 0:1 10 3 1 6 5 - 12 10
12. Сепси 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Газ-Метан Медиаш 9 2 1 6 7 - 12 7
14. Динамо Бухарест 9 2 0 7 7 - 19 6
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 5 0 0 10 - 3 15
2. Вииторул Констанца 1:0 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Университатя Крайова 9 4 3 2 9 - 5 15
4. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
5. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
6. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Киндия Тырговиште 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
9. Ботошани 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Динамо Бухарест 5 2 0 3 7 - 8 6
11. Сепси 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Миовени 0:1 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Арджеш 5 3 1 1 7 - 3 10
4. ЧФР Клуж 4 3 0 1 4 - 2 9
5. УТА Арад 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Миовени 0:1 6 2 1 3 4 - 8 7
7. Университатя Крайова 9 2 0 7 8 - 15 6
8. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
9. ФКСБ 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Вииторул Констанца 1:0 5 0 3 2 1 - 4 3
12. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 4 0 0 4 0 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
3. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
4. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
5. УТА Арад Батха Идриз 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 1:0 Миовени онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 