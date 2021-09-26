Румыния: Первая лига 2021-2022
Ботошани
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Университатя Крайова
9' Желтая карточкаРаковитан Богдан
89
Эрве
Каж
24
Сила
Ришар
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Эрве КажНападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
27 Ондан ТереллНападающий
- Запасные игроки
-
23 Бушу СоринЗащитник
-
10 Бауса ХуанНападающий
-
-
-
-
-
16 Vlad Pop
-
-
25 Marko Gajic1
-
Главный тренер: Муту Адриан
Ход матча
Владение мячом
История личных встреч
Ботошани
Университатя Крайова
12 матчей
75%
25%
0%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
-8.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
0%
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.3
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.2
|Роман Михай
|1
|0.1
|Киндриш Андрей
|1
|0.1
|Петковски Петар
|1
|0.1
|Папа Энрико
|1
|0.1
|Mateus Criciuma
|1
|0.1
|Эджума Малком
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|3
|0.16
|Маркович Йован
|3
|0.16
|William Baeten
|2
|0.11
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.11
|Кымпану Георге
|1
|0.05
|Бауса Хуан
|1
|0.05
|Виейра Угу
|1
|0.05
|Кольич Элвир
|1
|0.05
|Иван Андрей
|1
|0.05
|Сидибе Секу
|1
|0.05
|Баярам Штефан
|1
|0.05
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Нистор Дан
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шерони Алин
|4
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Папа Энрико
|3
|0
|Marius Croitoru
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Сила Ришар
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Скречу Владимир
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Constantin Albu
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|10% (1)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|50% (5)
|0
|Университатя Крайова
|0
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +9 =3 -8Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Ботошани 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:1 Ботошани Ботошани 0:2 Рапид Бухарест
Газ-Метан Медиаш 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 УТА Арад Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 0:1 Ботошани Ботошани 0:0 ФКСБ Уфа 2:1 Ботошани Сепси 1:0 Ботошани Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 4:3 Ботошани Университатя Крайова 2:3 Ботошани Ботошани 1:3 ФКСБ Ботошани 2:1 Сепси ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Ботошани 2:1 Академика Клинчени Ботошани 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Ботошани
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +6 =4 -10ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Университатя Крайова
Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|8
|0
|1
|14 - 5
|24
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|19
|6
|4
|9
|17 - 20
|22
|3.
|Ботошани
|0:0
|10
|6
|3
|1
|10 - 6
|21
|4.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|6.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|8.
|УТА Арад
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|9.
|Арджеш
|10
|4
|2
|4
|8 - 6
|14
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|Миовени
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|12.
|Сепси
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|0
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Ботошани
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|9.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Арджеш
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|7.
|Университатя Крайова
|0:0
|10
|2
|1
|7
|8 - 15
|7
|8.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|5.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|0