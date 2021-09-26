Первый тайм

14' Вратарь парирует удар, который нанес Richard Sila, и мяч снова в игре

13' Флореску Эдуард нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

12' Хорошую попытку сделал Ван Дурмен Бенжамен . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Ондан Терелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Богдан Раковитан получил желтую карточку от судьи

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.