Второй тайм

96' Команда Ботошани играла лучше, но игра закончилась вничью.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Richard Sila из команды Ботошани в офсайде

96' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

94' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' После удара головой, который сделал Богдан Раковитан мяч выносится вратарем на угловой

92' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Robert Dimitrie Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Хорошую попытку сделал Тирковеану Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Роман Михай нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

83' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ван Дурмен Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Дава Джойским из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Цигэнашу Александр из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Raicea получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Alexandru Raicea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хорошую попытку сделал Роман Михай . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Вратарь парирует удар, который нанес Alexandru Raicea , и мяч снова в игре

69' Бауса Хуан получил желтую карточку от судьи

69' Асамоа Самуэль пробил со штрафного прямо в стенку

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Сидибе Секу получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Сидибе Секу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Ботошани выполняет удар от ворот.

62' Онгенда Эрвин не смог попасть в створ ударом издали

62' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Jaja уходит с поля и его заменяет Mateus Criciuma

60' Г О О О О Л - Сидибе Секу забивает с левой ноги!

60' Отличные скиллы показывает Сидибе Секу , обводя своих соперников

58' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Тирковеану Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

56' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Jaja не смог попасть в створ ударом издали

53' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Эрве Каж из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Ох, нехорошо это выглядит. Цигэнашу Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Ох, нехорошо это выглядит. Radu Alexandru Negru получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Рефери не любит споров - именно за это Marius Croitoru сейчас получил желтую

51' Radu Alexandru Negru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Цигэнашу Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Отличный пас сделал Эджума Малком из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

49' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Richard Sila из команды Ботошани в офсайде