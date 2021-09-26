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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
1:1
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
9' Желтая карточка
Раковитан Богдан
51' Желтая карточка
Marius Croitoru
0:1
60' Гол
Сидибе Секу
69' Желтая карточка
Бауса Хуан
1:1
90' Гол
Дава Джойским
90'+6
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
25
Раковитан
Богдан
5
Дава
Джойским
30
Цигэнашу
Александр
27
Флореску
Эдуард
18
Эджума
Малком
10
Онгенда
Эрвин
89
Эрве
Каж
24
Сила
Ришар
17
Жажа
Коэльо
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
9
Claudiu
Cristian
Balan
27
Ондан
Терелл
Ботошани
Университатя Крайова

История личных встреч

Ботошани
Университатя Крайова

12 матчей

75%
25%
0%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
-8.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

0%
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.3
Эрве Каж 2 (1) 0.2
Роман Михай 1 0.1
Киндриш Андрей 1 0.1
Петковски Петар 1 0.1
Дава Джойским 1 0.1
Папа Энрико 1 0.1
Mateus Criciuma 1 0.1
Браун Кристофер 0 0
Эджума Малком 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 3 0.16
Маркович Йован 3 0.16
William Baeten 2 0.11
Сидибе Секу 2 0.11
Claudiu Cristian Balan 2 0.11
Кымпану Георге 1 0.05
Бауса Хуан 1 0.05
Виейра Угу 1 0.05
Кольич Элвир 1 0.05
Иван Андрей 1 0.05
Баярам Штефан 1 0.05
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Нистор Дан 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Банку Никусор 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шерони Алин 4 0
Marius Croitoru 3 0
Цигэнашу Александр 3 0
Папа Энрико 3 0
Браун Кристофер 2 0
Петковски Петар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Жажа Коэльо 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Эджума Малком 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Сила Ришар 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Скречу Владимир 3 0
Маркович Йован 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Constantin Albu 2 0
Сидибе Секу 2 0
Vlad Pop 2 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Бауса Хуан 1 0
Иванов Антоний 1 0
Andrea Compagno 1 0
Константин Василе 1 0
Баярам Штефан 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0
William Baeten 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 9.09% (1) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 45.45% (5) 9.09% (1)
 Университатя Крайова 0 11.11% (2) 22.22% (4) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Ботошани 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:1 Ботошани Ботошани 0:2 Рапид Бухарест
Газ-Метан Медиаш 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 УТА Арад Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 0:1 Ботошани Ботошани 0:0 ФКСБ Уфа 2:1 Ботошани Сепси 1:0 Ботошани Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 4:3 Ботошани Университатя Крайова 2:3 Ботошани Ботошани 1:3 ФКСБ Ботошани 2:1 Сепси ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Ботошани 2:1 Академика Клинчени Ботошани 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Ботошани
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Университатя Крайова
Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 10 8 1 1 14 - 5 25
2. Университатя Крайова 19 6 4 9 18 - 21 22
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. Волунтари 10 6 0 4 14 - 12 18
5. Вииторул Констанца 10 5 3 2 14 - 5 18
6. ФКСБ 10 5 3 2 19 - 11 18
7. Рапид Бухарест 10 5 2 3 11 - 7 17
8. УТА Арад 0:0 10 4 5 1 9 - 5 17
9. Арджеш 10 4 2 4 8 - 6 14
10. Киндия Тырговиште 10 3 4 3 8 - 7 13
11. Миовени 10 3 1 6 6 - 13 10
12. Сепси 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Газ-Метан Медиаш 9 2 1 6 7 - 12 7
14. Динамо Бухарест 9 2 0 7 7 - 19 6
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 5 5 0 0 10 - 3 15
2. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
3. Университатя Крайова 9 4 3 2 9 - 5 15
4. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
5. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
6. УТА Арад 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
7. Киндия Тырговиште 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
10. Динамо Бухарест 5 2 0 3 7 - 8 6
11. Сепси 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
3. ЧФР Клуж 0:0 5 3 1 1 4 - 2 10
4. Арджеш 5 3 1 1 7 - 3 10
5. УТА Арад 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
7. Университатя Крайова 10 2 1 7 9 - 16 7
8. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
9. ФКСБ 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
12. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 4 0 0 4 0 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
3. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
4. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
5. УТА Арад Батха Идриз 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ботошани 1:1 Университатя Крайова онлайн




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