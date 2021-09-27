Румыния: Первая лига 2021-2022
Университатя Крайова
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Ион Облеменко
Динамо Бухарест
6' Желтая карточкаГиафер Денис
16' Вторая желтая карточкаГиафер Денис
1:0
18' ПенальтиХури Льес
23' Желтая карточкаИвановски Мирко
39' Желтая карточкаСореску Деян
29
Конт
Антуан
16
Нистор
Дан
15
Хури
Льес
91
Илиев
Пламен
24
Гиафер
Денис
35
Попа
Рэзван
22
Сореску
Деян
17
Alin
Dudea
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Alin DudeaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
38 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 David Tone
-
Главный тренер: Sorin Colceag
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
16'
18'
1:0
23'
39'
Владение мячом
История личных встреч
Университатя Крайова
Динамо Бухарест
16 матчей
68.8%
31.3%
-0.099999999999998%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
-12.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
-0.099999999999994%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|3
|0.15
|Маркович Йован
|3
|0.15
|William Baeten
|2
|0.1
|Сидибе Секу
|2
|0.1
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.1
|Кымпану Георге
|1
|0.05
|Бауса Хуан
|1
|0.05
|Виейра Угу
|1
|0.05
|Кольич Элвир
|1
|0.05
|Иван Андрей
|1
|0.05
|Баярам Штефан
|1
|0.05
|Хури Льес
|1 (1)
|0.05
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Нистор Дан
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|5
|0.5
|Михаю Андреас
|1
|0.1
|Торже Андрей-Габриэль
|1 (1)
|0.1
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Скречу Владимир
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Constantin Albu
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|4
|1
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Сореску Деян
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Крету Джани
|3
|0
|Раду Йонуц
|2
|0
|Молдовяну Роберт
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|0
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Динамо Бухарест
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ботошани 1:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 1:1 Сепси
Арджеш 1:0 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10Динамо Бухарест 1:2 Ботошани ФКСБ 6:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Арджеш Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 Миовени Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|20
|7
|4
|9
|19 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|6.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|8.
|УТА Арад
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|9.
|Арджеш
|10
|4
|2
|4
|8 - 6
|14
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|Миовени
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|12.
|Сепси
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|0:1
|10
|2
|0
|8
|7 - 20
|6
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|10
|5
|3
|2
|10 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арджеш
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|7.
|Университатя Крайова
|1:0
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|8.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|5.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|0