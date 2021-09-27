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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
6' Желтая карточка
Гиафер Денис
16' Вторая желтая карточка
Гиафер Денис
1:0
18' Пенальти
Хури Льес
23' Желтая карточка
Ивановски Мирко
39' Желтая карточка
Сореску Деян
43'
13
Пильячелли
Мирко
29
Конт
Антуан
25
Гэман
Валеричэ
6
Скречу
Владимир
5
Вэтэжелу
Богдан
16
Нистор
Дан
14
Крецу
Александру
15
Хури
Льес
22
Густаво
Важенин
9
Иван
Андрей
17
Баярам
Штефан
91
Илиев
Пламен
24
Гиафер
Денис
35
Попа
Рэзван
27
Григоре
Рикардо
7
Филип
Стелиано
22
Сореску
Деян
8
Иту
Кэтэлин
17
Alin
Dudea
99
Молдовяну
Роберт
44
Ивановски
Мирко
10
Матей
Космин
Университатя Крайова
Динамо Бухарест

Ход матча

6'
 
Гиафер Денис
16'
 
Гиафер Денис
18'
Хури Льес
1:0
23'
 
Ивановски Мирко
39'
 
Сореску Деян

Владение мячом

История личных встреч

Университатя Крайова
Динамо Бухарест

16 матчей

68.8%
31.3%
-0.099999999999998%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
-12.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
-0.099999999999994%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
1:0
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1ГА
2:2
К
0:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
2:2
К
1:1
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
4:4
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 3 0.15
Маркович Йован 3 0.15
William Baeten 2 0.1
Сидибе Секу 2 0.1
Claudiu Cristian Balan 2 0.1
Кымпану Георге 1 0.05
Бауса Хуан 1 0.05
Виейра Угу 1 0.05
Кольич Элвир 1 0.05
Иван Андрей 1 0.05
Баярам Штефан 1 0.05
Хури Льес 1 (1) 0.05
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Нистор Дан 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Банку Никусор 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 5 0.5
Михаю Андреас 1 0.1
Торже Андрей-Габриэль 1 (1) 0.1
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Скречу Владимир 3 0
Маркович Йован 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Constantin Albu 2 0
Сидибе Секу 2 0
Vlad Pop 2 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Бауса Хуан 1 0
Иванов Антоний 1 0
Andrea Compagno 1 0
Константин Василе 1 0
Баярам Штефан 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0
William Baeten 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 4 1
Рэуцэ Александру 4 0
Сореску Деян 4 0
Гиафер Денис 2 1
Крету Джани 3 0
Раду Йонуц 2 0
Молдовяну Роберт 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Ивановски Мирко 1 0
Матей Космин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Иту Кэтэлин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 0 11.11% (2) 22.22% (4) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Динамо Бухарест 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ботошани 1:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 1:1 Сепси
Арджеш 1:0 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Динамо Бухарест 1:2 Ботошани ФКСБ 6:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Арджеш Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 Миовени Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 9 0 1 15 - 5 27
2. Университатя Крайова 1:0 20 7 4 9 19 - 21 25
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. Волунтари 10 6 0 4 14 - 12 18
5. Вииторул Констанца 10 5 3 2 14 - 5 18
6. ФКСБ 10 5 3 2 19 - 11 18
7. Рапид Бухарест 10 5 2 3 11 - 7 17
8. УТА Арад 10 4 4 2 9 - 6 16
9. Арджеш 10 4 2 4 8 - 6 14
10. Киндия Тырговиште 10 3 4 3 8 - 7 13
11. Миовени 10 3 1 6 6 - 13 10
12. Сепси 10 1 6 3 7 - 9 9
13. Газ-Метан Медиаш 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Динамо Бухарест 0:1 10 2 0 8 7 - 20 6
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 10 5 3 2 10 - 5 18
2. ЧФР Клуж 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
4. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
5. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
10. Динамо Бухарест 0:1 5 2 0 3 7 - 8 6
11. Сепси 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Газ-Метан Медиаш 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арджеш 5 3 1 1 7 - 3 10
5. УТА Арад 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
7. Университатя Крайова 1:0 10 2 1 7 9 - 16 7
8. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
9. ФКСБ 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
13. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 0:1 5 0 0 5 0 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
3. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
4. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
5. УТА Арад Батха Идриз 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Динамо Бухарест
1.27
5.70
12.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест онлайн




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