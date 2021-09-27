Первый тайм

43' Иту Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Хури Льес разрезает оборону соперника отличным пасом

41' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

40' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Рефери не любит споров - именно за это Сореску Деян сейчас получил желтую

39' Отличные скиллы показывает Молдовяну Роберт , обводя своих соперников

38' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Сореску Деян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Густаво Важенин нанес удар, мяч был парирован, но Пламен Илиев не удержал его в руках.

31' ШАНС! Иван Андрей нанес удар с лета, но не попал по воротам!

30' Хорошую попытку сделал Баярам Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Отличные скиллы показывает Баярам Штефан , обводя своих соперников

28' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Филип Стелиано не смог попасть в створ ударом издали

26' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ивановски Мирко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

23' Как он промахнулся? Густаво Важенин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

21' Густаво Важенин пробил со штрафного прямо в стенку

20' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О О Л - Хури Льес из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пламен Илиев прыгнул не в ту сторону.

16' УДАЛЕНИЕ! - Deniz Giafer удален из-за второго грубого нарушения

16' ПЕНАЛЬТИ! - Deniz Giafer совершил грубый фол. Иван Андрей заработал пенальти!

16' ШАНС! Иван Андрей вышел один на один с голкипером...

16' Нистор Дан разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

14' Хури Льес пробил со штрафного прямо в стенку

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' ШАНС! Крецу Александру вышел один на один с голкипером...

11' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Deniz Giafer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Иван Андрей нанес удар, мяч был парирован, но Пламен Илиев не удержал его в руках.

10' Нистор Дан разрезает оборону соперника отличным пасом

8' Ивановски Мирко пробует нанести удар издали, но Mirko Pigliacelli держит все под контролем

8' Deniz Giafer из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

7' Крецу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Deniz Giafer совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

6' Безумный фол. Deniz Giafer грубо играет против соперника. Пострадал Баярам Штефан

5' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Матч приостановлен из-за петард на поле

3' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Густаво Важенин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' ШАНС! Густаво Важенин вышел один на один с голкипером...

2' Крецу Александру разрезает оборону соперника отличным пасом

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру