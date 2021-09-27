Румыния: Первая лига 2021-2022
Университатя Крайова
5:0
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
Динамо Бухарест
6' Желтая карточкаГиафер Денис
16' Вторая желтая карточкаГиафер Денис
1:0
18' ПенальтиХури Льес
23' Желтая карточкаИвановски Мирко
39' Желтая карточкаСореску Деян
2:0
52' ГолИван Андрей
3:0
58' ГолКымпану Георге
59' Желтая карточкаМариус Марсел Константин
4:0
62' ГолКэпэцынэ Михай
5:0
90' ГолМаркович Йован
29
Конт
Антуан
16
Нистор
Дан
15
Хури
Льес
91
Илиев
Пламен
24
Гиафер
Денис
35
Попа
Рэзван
22
Сореску
Деян
17
Alin
Dudea
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Alin DudeaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
38 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 David Tone
-
Главный тренер: Sorin Colceag
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
16'
18'
1:0
23'
39'
52'
2:0
58'
3:0
62'
4:0
90'
5:0
Владение мячом
История личных встреч
Университатя Крайова
Динамо Бухарест
16 матчей
68.8%
31.3%
-0.099999999999998%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
-12.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
-0.099999999999994%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.2
|Густаво Важенин
|3
|0.15
|Кымпану Георге
|2
|0.1
|William Baeten
|2
|0.1
|Иван Андрей
|2
|0.1
|Сидибе Секу
|2
|0.1
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.1
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.05
|Бауса Хуан
|1
|0.05
|Виейра Угу
|1
|0.05
|Кольич Элвир
|1
|0.05
|Баярам Штефан
|1
|0.05
|Хури Льес
|1 (1)
|0.05
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Нистор Дан
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|5
|0.5
|Михаю Андреас
|1
|0.1
|Торже Андрей-Габриэль
|1 (1)
|0.1
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Скречу Владимир
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Constantin Albu
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|4
|1
|Сореску Деян
|5
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Крету Джани
|3
|0
|Раду Йонуц
|2
|0
|Молдовяну Роберт
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|0
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Динамо Бухарест
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ботошани 1:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 1:1 Сепси
Арджеш 1:0 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10Динамо Бухарест 1:2 Ботошани ФКСБ 6:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Арджеш Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 Миовени Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|6.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|8.
|УТА Арад
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|9.
|Арджеш
|10
|4
|2
|4
|8 - 6
|14
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|Миовени
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|12.
|Сепси
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арджеш
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|7.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|8.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|5.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|0