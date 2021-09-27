Второй тайм

94' Университатя Крайова заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

93' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Университатя Крайова совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

92' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Г О О О О Л - Маркович Йован первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

91' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

91' ШАНС! Маркович Йован вышел один на один с голкипером...

90' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

88' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

88' Хури Льес нанес удар, мяч был парирован, но Пламен Илиев не удержал его в руках.

88' Отличные скиллы показывает Хури Льес , обводя своих соперников

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

85' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Вэтэжелу Богдан нанес удар, мяч был парирован, но Пламен Илиев не удержал его в руках.

85' ШАНС! Вэтэжелу Богдан вышел один на один с голкипером...

84' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

83' Матч возобновлен

82' Филип Стелиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Илиев Пламен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

78' Отличный пас сделал George Cimpanu из команды Университатя Крайова . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

78' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

78' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Маркович Йован нанес удар, мяч был парирован, но Пламен Илиев не удержал его в руках.

77' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

76' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Голкипер мог бы сыграть и получше

76' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

74' Игрок из команды Университатя Крайова совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

73' Плохо сыграл Alin Dudea - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Плохо сыграл Григоре Рикардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Маркович Йован нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

72' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

70' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Илиев Пламен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Вэтэжелу Богдан и попал в перекладину!

69' Отличные скиллы показывает Вэтэжелу Богдан , обводя своих соперников

68' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

64' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

64' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.

63' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

63' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Г О О О О Л - Кэпэцынэ Михай первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

62' После штрафного удара,который нанес Иван Андрей мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

60' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Сореску Деян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Мариус Марсел Константин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Г О О О О Л - George Cimpanu забивает с правой ноги!

58' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

57' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

54' Маркович Йован не смог попасть в створ ударом издали

54' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Конт Антуан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

52' Г О О О О Л - Иван Андрей первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

52' Плохо сыграл Ивановски Мирко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Маркович Йован навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Филип Стелиано наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

47' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сореску Деян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Тактическая замена. Крецу Александру уходит с поля и его заменяет George Cimpanu