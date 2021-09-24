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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
0:0
Второй тайм: 50'
Велес Сарсфилд
0'
8' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
36' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
50'
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
18
Braian
Salvareschi
2
Federico
Mancinelli
23
Nicolas
Bazzana
24
Lautaro
Montoya
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
5
Julian
Chicco
11
Нуньес
Хервасио
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
30
Манкуэльо
Федерико
16
Поблет
Херонимо
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Сармиенто
5-4-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Ход матча

8'
Нуньес Хервасио
 
36'
 
Tomas Ezequiel Guidara

История личных встреч

Сармиенто
Велес Сарсфилд

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
П
5:1
ТМК
1:0
П
1:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 3 0.23
Gabriel Alanis 2 (1) 0.15
Luciano Gondou 2 0.15
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.08
Patricio Cucchi 1 0.08
Lautaro Montoya 1 0.08
Guido Mainero 1 0.08
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Yair Arismendi 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Almada 3 0.23
Luca Orellano 2 0.15
Адриан Рикардо 2 0.15
Agustin Bouzat 2 0.15
Juan Martin Lucero 2 (1) 0.15
Дженсон Лукас 1 0.08
Ортега Франсиско 1 0.08
Манкуэльо Федерико 1 0.08
Касерес Сантьяго 1 0.08
Поблет Херонимо 0 0
Tomas Ezequiel Guidara 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 5 1
Julian Chicco 4 0
Нуньес Хервасио 3 0
Браво Федерико 3 0
Lautaro Montoya 3 0
Yair Arismendi 2 0
Мартин Гарсия 1 0
Federico Mancinelli 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Guido Mainero 1 0
Nicolas Bazzana 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Сантьяго 4 0
Манкуэльо Федерико 3 0
Ортега Франсиско 3 0
Damian Fernandez 1 1
Адриан Рикардо 1 1
Cristian Alberto Tarragona 2 0
Хианетти Лаутаро 1 0
Juan Martin Lucero 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сармиенто 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Велес Сарсфилд 6.67% (1) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 40% (6)

Предыдущие игры

Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Годой Крус 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Уракан Ланус 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Ривер Плейт
Колон 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Велес Сарсфилд 3:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус
Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Ланус 12 7 2 3 22 - 18 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
7. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
8. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
9. Велес Сарсфилд 0:0 13 4 6 3 16 - 8 18
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Росарио Сентраль 12 5 1 6 17 - 14 16
12. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
13. Дефенса и Хустисия 12 3 6 3 12 - 10 15
14. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
15. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
16. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
17. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 13 14
18. Сармиенто 0:0 13 3 5 5 11 - 15 14
19. Сан-Лоренсо 12 3 4 5 10 - 14 13
20. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
21. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
22. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 12 2 5 5 14 - 17 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 12 1 7 4 8 - 13 10
26. Арсенал Саранди 12 1 5 6 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
2. Велес Сарсфилд 0:0 7 4 2 1 15 - 4 14
3. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
6. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Сармиенто 0:0 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
10. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
12. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
13. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
14. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
15. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
16. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
17. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
20. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
21. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
22. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
23. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
24. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
10. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
19. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Велес Сарсфилд 0:0 6 0 4 2 1 - 4 4
22. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
23. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
24. Сармиенто 0:0 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 4 1
4. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 4 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Томас Эсекьель Гуидара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Нуньес Хервасио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Велес Сарсфилд
5.40
3.32
2.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сармиенто 0:0 Велес Сарсфилд онлайн




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