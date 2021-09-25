Аргентина: Лига професьональ 2021
Сармиенто
0:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
8' Желтая карточкаНуньес Хервасио
36' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
0:1
73' ГолJuan Martin Lucero
90' Желтая карточкаJulian Chicco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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-
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-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
73'
90'
История личных встреч
Сармиенто
Велес Сарсфилд
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|3
|0.23
|Gabriel Alanis
|2 (1)
|0.15
|Luciano Gondou
|2
|0.15
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.08
|Patricio Cucchi
|1
|0.08
|Lautaro Montoya
|1
|0.08
|Guido Mainero
|1
|0.08
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Yair Arismendi
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Almada
|3
|0.23
|Juan Martin Lucero
|3 (1)
|0.23
|Luca Orellano
|2
|0.15
|Адриан Рикардо
|2
|0.15
|Agustin Bouzat
|2
|0.15
|Дженсон Лукас
|1
|0.08
|Ортега Франсиско
|1
|0.08
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.08
|Касерес Сантьяго
|1
|0.08
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|5
|1
|Julian Chicco
|5
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Браво Федерико
|3
|0
|Lautaro Montoya
|3
|0
|Yair Arismendi
|2
|0
|Мартин Гарсия
|1
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Nicolas Bazzana
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Манкуэльо Федерико
|3
|0
|Ортега Франсиско
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Адриан Рикардо
|1
|1
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|Хианетти Лаутаро
|1
|0
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сармиенто
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Велес Сарсфилд
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9Годой Крус 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Уракан Ланус 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Ривер Плейт
Колон 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Велес Сарсфилд 3:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус
Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|7.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|9.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|1
|6
|17 - 14
|16
|12.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|16.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 13
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|19.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|20.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|26.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|5
|6
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|2.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|9.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|10.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|14.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|17.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|21.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|22.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|24.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|10.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|4
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|4
|1