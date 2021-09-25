Аргентина: Лига професьональ 2021
Эстудиантес Касерос
1:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
1:0
20' ГолGustavo Del Prete
64' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
1:1
70' ГолMatias Tissera
76' Желтая карточкаAugusto Schott
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Pablo GerzelПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
Ход матча
20'
70'
1:1
76'
История личных встреч
Эстудиантес Касерос
Атлетико Платенсе
11 матчей
54.5%
45.5%
0%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0%
6 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Касерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Мануэль
|6
|0.46
|Juan Apaolaza
|4
|0.31
|Gustavo Del Prete
|4
|0.31
|Ногера Фабьян
|2
|0.15
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.15
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Паскини Николас
|1
|0.08
|Leandro Diaz III
|1
|0.08
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Schott
|3
|0.23
|Matias Tissera
|3
|0.23
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.23
|Куручет Факундо
|2
|0.15
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.08
|Бертоло Николас
|1
|0.08
|Lucas Acevedo
|1
|0.08
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Касерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Ногера Фабьян
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Айови Хайме
|2
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|Рохель Агустин
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hernan Lamberti
|3
|0
|Facundo Cardozo
|3
|0
|Мансилья Брайан
|3
|0
|Augusto Schott
|3
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Куручет Факундо
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстудиантес Касерос
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
|Атлетико Платенсе
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +6 =9 -5Патронато Парана 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:1 Агропекуарио Унион Санта-Фе 0:2 Эстудиантес Касерос Депортиво Майпу 0:0 Эстудиантес Касерос
Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:0 Темперлей Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Атлетико Платенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|7.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|9.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|1
|6
|17 - 14
|16
|12.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|16.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 13
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|19.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|20.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|26.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|5
|6
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|2.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|9.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|10.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|14.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|17.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|21.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|22.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|24.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|10.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|4
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|4
|1