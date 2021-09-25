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Аргентина: Лига професьональ 2021

Эстудиантес Касерос
1:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
20' Гол
Gustavo Del Prete
64' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
1:1
70' Гол
Matias Tissera
76' Желтая карточка
Augusto Schott
90'+5
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
13
Агиррегарай
Матиас
30
Jorge
Rodriguez
I
5
David
Ayala
17
Кастро
Мануэль
10
Gustavo
Del
Prete
7
Пеллегрини
Матиас
16
Juan
Apaolaza
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
6
Luciano
Leonel
Recalde
30
Facundo
Cardozo
13
Pablo
Gerzel
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
10
Franco
Baldassarra
25
Куручет
Факундо
9
Мансилья
Брайан
Эстудиантес Касерос
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Касерос
Атлетико Платенсе

11 матчей

54.5%
45.5%
0%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0%
6 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
ПБНПАЗА
1:1
ПНЗА
1:2
PBMC
1:0
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:1
ПБМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Касерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Мануэль 6 0.46
Juan Apaolaza 4 0.31
Gustavo Del Prete 4 0.31
Ногера Фабьян 2 0.15
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.15
Leonardo Godoy 1 0.08
Паскини Николас 1 0.08
Leandro Diaz III 1 0.08
Сукуи Фернандо 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Nicolas Palavecino 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Schott 3 0.23
Matias Tissera 3 0.23
Мансилья Брайан 3 (1) 0.23
Куручет Факундо 2 0.15
Mauro Bogado 1 (1) 0.08
Бертоло Николас 1 0.08
Lucas Acevedo 1 0.08
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Эстудиантес Касерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Juan Apaolaza 4 0
Ногера Фабьян 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Айови Хайме 2 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Leonardo Godoy 1 0
Gustavo Del Prete 1 0
Рохель Агустин 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hernan Lamberti 3 0
Facundo Cardozo 3 0
Мансилья Брайан 3 0
Augusto Schott 3 0
Mauro Bogado 2 0
Ivan Gomez 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Куручет Факундо 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстудиантес Касерос 10% (2) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 25% (5)
 Атлетико Платенсе 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Патронато Парана 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:1 Агропекуарио Унион Санта-Фе 0:2 Эстудиантес Касерос Депортиво Майпу 0:0 Эстудиантес Касерос
Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:0 Темперлей Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Атлетико Платенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 12 7 2 3 22 - 18 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
7. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
8. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
9. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Росарио Сентраль 12 5 1 6 17 - 14 16
12. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
13. Дефенса и Хустисия 12 3 6 3 12 - 10 15
14. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
15. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
16. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
17. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 13 14
18. Сан-Лоренсо 12 3 4 5 10 - 14 13
19. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
20. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 12 1 7 4 8 - 13 10
26. Арсенал Саранди 12 1 5 6 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
2. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
3. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
6. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
8. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
9. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
10. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
12. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
13. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
14. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
15. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
17. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
20. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
21. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
22. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
23. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
24. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
10. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
15. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
16. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
17. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
18. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
19. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
20. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
21. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
22. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
23. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 4 1
4. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 4 1
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