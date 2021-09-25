Аргентина: Лига професьональ 2021
Альдосиви
1:3
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0:1
1' ГолLuis Miguel Rodriguez
0:2
24' ГолLeandro Contin
27' Желтая карточкаGaston Lodico
0:3
55' ГолLeandro Contin
1:3
62' ГолFrancisco Grahl
76' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
81' Желтая карточкаРомеро Гастон
85' Желтая карточкаMatias Melluso
90' Желтая карточкаAlejandro Aranda
90' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
25
Девекки
Хосе
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
Ход матча
1'
24'
0:2
27'
55'
62'
1:3
76'
81'
85'
90'
90'
История личных встреч
Альдосиви
Химнасия Ла-Плата
4 матча
25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|8 (3)
|0.62
|Gaston Lodico
|3
|0.23
|Federico Gino
|1
|0.08
|Серро Франсиско
|1
|0.08
|Francisco Grahl
|1
|0.08
|Brian Guzman
|1
|0.08
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Leandro Maciel
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Contin
|2
|0.15
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0.15
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.15
|Guillermo Fratta
|2
|0.15
|Leonardo Morales
|1
|0.08
|Алеман Брайн
|1
|0.08
|German Guiffrey
|1
|0.08
|Francisco Gerometta
|0
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Emanuel Iniguez
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Insurralde
|3
|1
|Matias Melluso
|4
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Leandro Contin
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Чеккини Эмануэль
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Guillermo Fratta
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Химнасия Ла-Плата
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =2 -12Велес Сарсфилд 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:4 Годой Крус Уракан 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:3 Ланус
Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +4 =8 -8Химнасия Ла-Плата 1:0 Унион Санта-Фе Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан
Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|3:1
|13
|9
|2
|2
|21 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|0:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|7.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|9.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|12.
|Росарио Сентраль
|1:3
|13
|5
|1
|7
|18 - 17
|16
|13.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|14.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|17.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|19.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|20.
|Альдосиви
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|13
|1
|6
|6
|5 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|3:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Ланус
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|1:3
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|14.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|17.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|0:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 6
|8
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|24.
|Альдосиви
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|3:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|10.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|1:3
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|21.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|4
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|4
|1