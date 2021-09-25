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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
1:3
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
1' Гол
Luis Miguel Rodriguez
0:2
24' Гол
Leandro Contin
27' Желтая карточка
Gaston Lodico
0:3
55' Гол
Leandro Contin
1:3
62' Гол
Francisco Grahl
76' Желтая карточка
Чеккини Эмануэль
81' Желтая карточка
Ромеро Гастон
85' Желтая карточка
Matias Melluso
90' Желтая карточка
Alejandro Aranda
90' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
90'+5
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
5
Ромеро
Гастон
8
Javier
Iritier
18
Серро
Франсиско
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
10
Алеман
Брайн
27
Manuel
Insurralde
5
Чеккини
Эмануэль
7
Карбонеро
Йохан
8
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Leandro
Contin
Альдосиви
4-1-4-1
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Альдосиви
Химнасия Ла-Плата

4 матча

25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:3
С
0:0
П
1:0
ТМК
3:0
П
4:1
ПБ
0:1
ПБ
0:0
ПБ
3:3
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 8 (3) 0.62
Gaston Lodico 3 0.23
Federico Gino 1 0.08
Серро Франсиско 1 0.08
Francisco Grahl 1 0.08
Brian Guzman 1 0.08
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Leandro Maciel 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Contin 2 0.15
Luis Miguel Rodriguez 2 0.15
Матеас Перез Гарсия 2 0.15
Guillermo Fratta 2 0.15
Leonardo Morales 1 0.08
Алеман Брайн 1 0.08
German Guiffrey 1 0.08
Francisco Gerometta 0 0
Карбонеро Йохан 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 4 0
Ромеро Гастон 4 0
Leandro Maciel 4 0
Emanuel Iniguez 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Инсуа Эмилиано 3 0
Колоччини Фабрисио 1 1
Серро Франсиско 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Francisco Grahl 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Gaston Lodico 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Insurralde 3 1
Matias Melluso 4 0
Nery Leyes 1 1
Leandro Contin 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Leonardo Morales 1 0
Чеккини Эмануэль 1 0
Erik Ramirez 1 0
Guillermo Fratta 1 0
Harrinson Mancilla 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 6.67% (1) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Химнасия Ла-Плата 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Велес Сарсфилд 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:4 Годой Крус Уракан 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:3 Ланус
Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Химнасия Ла-Плата 1:0 Унион Санта-Фе Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан
Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 3:1 13 9 2 2 21 - 10 29
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 0:0 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
7. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
8. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
9. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
12. Росарио Сентраль 1:3 13 5 1 7 18 - 17 16
13. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
14. Дефенса и Хустисия 12 3 6 3 12 - 10 15
15. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
16. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
17. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
18. Сан-Лоренсо 12 3 4 5 10 - 14 13
19. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
20. Альдосиви 13 4 1 8 15 - 24 13
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 12 1 7 4 8 - 13 10
26. Арсенал Саранди 0:0 13 1 6 6 5 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 3:1 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
6. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
7. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
9. Ланус 0:0 7 3 2 2 12 - 10 11
10. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
12. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
13. Росарио Сентраль 1:3 6 3 0 3 9 - 6 9
14. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
15. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
17. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
20. Арсенал Саранди 0:0 7 1 5 1 4 - 6 8
21. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
22. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
23. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
24. Альдосиви 7 2 0 5 8 - 14 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 0:0 6 4 1 1 10 - 8 13
2. Тальерес Кордоба 3:1 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
10. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Росарио Сентраль 1:3 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
15. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
16. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
17. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
20. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
21. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
22. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 0:0 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 4 1
4. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Гастон Лодико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лаутаро Контин бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 1:3 Химнасия Ла-Плата онлайн




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