Аргентина: Лига професьональ 2021
Тальерес Кордоба
3:1
Перерыв
Росарио Сентраль
1:0
18' ГолNahuel Tenaglia
22' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
33' Желтая карточкаРубен Марко
36' Желтая карточкаРафа II
2:0
40' ГолMateo Retegui
3:0
45' ГолMateo Retegui
3:1
45' ГолAlan Marinelli
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Matias SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
18'
22'
33'
36'
40'
2:0
45'
3:0
45'
3:1
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Auzqui
|4
|0.31
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.31
|Майкл Сантос
|3
|0.23
|Mateo Retegui
|3
|0.23
|Hector Fertoli
|2
|0.15
|Diego Valoyes
|1
|0.08
|Angelo Martino
|1
|0.08
|Nahuel Tenaglia
|1
|0.08
|Julian Malatini
|1
|0.08
|Мендез Начо
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|5
|0.38
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.23
|Gaston Avilla
|3
|0.23
|Emiliano Vecchio
|1
|0.08
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.08
|Alan Marinelli
|1
|0.08
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.08
|Каральо Милтон
|1
|0.08
|Facundo Almada
|1
|0.08
|Russo Cordero
|1
|0.08
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Luciano Ferreyra
|0
|0
|Lautaro Blanco
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|5
|0
|Carlos Auzqui
|4
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|1
|Рафа II
|3
|0
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Комар Хуан
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Diego Valoyes
|2
|0
|Angelo Martino
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Julian Malatini
|2
|0
|Federico Navarro
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Vecchio
|3
|1
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Pedro Ojeda
|3
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Facundo Almada
|2
|0
|Ricardo Garay
|2
|0
|Gaston Avilla
|2
|0
|Рубен Марко
|1
|0
|Michael Covea
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Julio Luques
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|Росарио Сентраль
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +11 =4 -5Расинг Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Банфилд 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|3:1
|13
|9
|2
|2
|21 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|0:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|7.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|9.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|12.
|Росарио Сентраль
|1:3
|13
|5
|1
|7
|18 - 17
|16
|13.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|14.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|17.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|19.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|20.
|Альдосиви
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|13
|1
|6
|6
|5 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|3:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Ланус
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|1:3
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|14.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|17.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|0:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 6
|8
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|24.
|Альдосиви
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|3:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|10.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|1:3
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|21.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|4
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|4
|1