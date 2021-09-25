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Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
4:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
18' Гол
Nahuel Tenaglia
22' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
33' Желтая карточка
Рубен Марко
36' Желтая карточка
Рафа II
2:0
40' Гол
Mateo Retegui
3:0
45' Гол
Mateo Retegui
3:1
45' Гол
Alan Marinelli
51' Желтая карточка
Facundo Almada
53' Вторая желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
64' Желтая карточка
Carlos Auzqui
65' Желтая карточка
Эррера Гидо
4:1
68' Гол
Diego Valoyes
69' Желтая карточка
Броун Хорхе
90'+6
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
16
Francis
Mac
Allister
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
21
Angelo
Martino
23
Mateo
Retegui
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
2
Nicolas
Ferreyra
3
Lautaro
Blanco
8
Diego
Zabala
25
Pedro
Ojeda
11
Luciano
Ferreyra
18
Francesco
Lo
Celso
7
Alan
Marinelli
9
Рубен
Марко
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-3-1-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
0:1
П
3:3
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Auzqui 4 0.31
Enzo Hernan Diaz 4 0.31
Майкл Сантос 3 0.23
Mateo Retegui 3 0.23
Hector Fertoli 2 0.15
Diego Valoyes 2 0.15
Angelo Martino 1 0.08
Nahuel Tenaglia 1 0.08
Julian Malatini 1 0.08
Комар Хуан 0 0
Мендез Начо 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 5 0.38
Lucas Emanuel Gamba 3 0.23
Gaston Avilla 3 0.23
Emiliano Vecchio 1 0.08
Damian Alberto Martinez 1 0.08
Alan Marinelli 1 0.08
Luca Martinez Dupuy 1 0.08
Каральо Милтон 1 0.08
Facundo Almada 1 0.08
Russo Cordero 1 0.08
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Luciano Ferreyra 0 0
Lautaro Blanco 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 5 1
Carlos Auzqui 5 0
Rodrigo Villagra 2 1
Рафа II 3 0
Francis Mac Allister 3 0
Nahuel Tenaglia 3 0
Hector Fertoli 1 1
Комар Хуан 2 0
Мендез Начо 2 0
Diego Valoyes 2 0
Angelo Martino 2 0
Mateo Retegui 2 0
Julian Malatini 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Vecchio 3 1
Damian Alberto Martinez 3 0
Pedro Ojeda 3 0
Facundo Almada 3 0
Diego Zabala 2 0
Fernando Torrent 2 0
Ricardo Garay 2 0
Gaston Avilla 2 0
Броун Хорхе 1 0
Рубен Марко 1 0
Michael Covea 1 0
Alan Marinelli 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Gino Infantino 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Julio Luques 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3)
 Росарио Сентраль 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 5.56% (1) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Расинг Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Банфилд 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 13 7 2 4 22 - 19 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
7. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
8. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
9. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
12. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
13. Дефенса и Хустисия 12 3 6 3 12 - 10 15
14. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
15. Атлетико Тукуман 0:2 13 4 3 6 12 - 18 15
16. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
17. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
18. Сан-Лоренсо 12 3 4 5 10 - 14 13
19. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
20. Альдосиви 13 4 1 8 15 - 24 13
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 2:0 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
26. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
7. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
8. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
9. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
10. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
12. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
13. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
14. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
15. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
16. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
17. Атлетико Тукуман 0:2 6 2 3 1 6 - 4 9
18. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
19. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
20. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
21. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
22. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
23. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
24. Альдосиви 7 2 0 5 8 - 14 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 2:0 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Банфилд 2:0 7 1 5 1 4 - 5 8
10. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
12. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
14. Атлетико Тукуман 0:2 7 2 0 5 6 - 14 6
15. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
16. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
20. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
21. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
22. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
3. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 4 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 4:1 Росарио Сентраль онлайн




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