Аргентина: Лига професьональ 2021
Банфилд
2:0
Второй тайм: 52'
Атлетико Тукуман
1:0
10' ГолJuan Manuel Cruz
14' Желтая карточкаУрси Агустин
2:0
26' ГолJuan Manuel Cruz
45' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Ход матча
10'
1:0
14'
26'
2:0
45'
История личных встреч
Банфилд
Атлетико Тукуман
5 матчей
20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|5
|0.38
|Датоло Хесус
|2
|0.15
|Luciano Pons
|1
|0.08
|Giuliano Galoppo
|1
|0.08
|Ramiro Enrique
|1
|0.08
|Joel Sonora
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3
|0.23
|Augusto Lotti
|2
|0.15
|Муссис Франко
|2
|0.15
|Leonardo Heredia
|1
|0.08
|Guillermo Acosta
|1
|0.08
|Renzo Tesuri
|1
|0.08
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.08
|Gabriel Risso
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Maldonado
|4
|1
|Lautaro Rios
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|1
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Franco Quinteros
|2
|0
|Урси Агустин
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Датоло Хесус
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|4
|1
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Фелипе Кампос
|3
|0
|Эрбес Кристиан
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Ramiro Carrera
|2
|0
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Abel Bustos
|2
|0
|Бенитес Оскар
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Атлетико Тукуман
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +4 =9 -7Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе
Патронато Парана 1:1 Банфилд Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Тукуман 1:2 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|7.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|9.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|12.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|13.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|15.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|17.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|19.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|20.
|Альдосиви
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|2:0
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|7.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|8.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|9.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|13.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|14.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|15.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|17.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|18.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|21.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|24.
|Альдосиви
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|2:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Банфилд
|2:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|10.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|3.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|4
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1