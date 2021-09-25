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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
2:0
Второй тайм: 52'
Атлетико Тукуман
0'
1:0
10' Гол
Juan Manuel Cruz
14' Желтая карточка
Урси Агустин
2:0
26' Гол
Juan Manuel Cruz
45' Желтая карточка
Эрбес Кристиан
52'
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
27
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
22
Juan
Alvarez2
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
6
Mauro
Osores
15
Jonathan
Cabral
39
Matias
Orihuela
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
21
Эрбес
Кристиан
23
Ramiro
Carrera
26
Бенитес
Оскар
11
Cristian
Menendez
Банфилд
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Атлетико Тукуман

5 матчей

20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

История матчей

КДМЭП
0:2
С
1:2
С
1:2
С
0:0
П
3:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 5 0.38
Датоло Хесус 2 0.15
Luciano Pons 1 0.08
Giuliano Galoppo 1 0.08
Ramiro Enrique 1 0.08
Joel Sonora 0 0
Emanuel Coronel 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 0.23
Augusto Lotti 2 0.15
Муссис Франко 2 0.15
Leonardo Heredia 1 0.08
Guillermo Acosta 1 0.08
Renzo Tesuri 1 0.08
Joaquin Pereyra1 1 0.08
Gabriel Risso 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 4 1
Lautaro Rios 5 0
Giuliano Galoppo 2 1
Emanuel Coronel 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Лолло Лусиано 2 0
Franco Quinteros 2 0
Урси Агустин 2 0
Alexis Sosa 0 1
Датоло Хесус 1 0
Valentin Barbero 1 0
Nicolas Linares 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 4 1
Nicolas Lamendola 2 1
Фелипе Кампос 3 0
Эрбес Кристиан 3 0
Marcos Valor 1 1
Ramiro Carrera 2 0
Marcelo Ortiz 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Abel Bustos 2 0
Бенитес Оскар 1 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Augusto Lotti 1 0
Mauro Osores 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 0 37.5% (3)
 Атлетико Тукуман 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе
Патронато Парана 1:1 Банфилд Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Тукуман 1:2 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 13 7 2 4 22 - 19 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
7. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
8. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
9. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
12. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
13. Дефенса и Хустисия 12 3 6 3 12 - 10 15
14. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
15. Атлетико Тукуман 0:2 13 4 3 6 12 - 18 15
16. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
17. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
18. Сан-Лоренсо 12 3 4 5 10 - 14 13
19. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
20. Альдосиви 13 4 1 8 15 - 24 13
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 2:0 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
26. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
7. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
8. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
9. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
10. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
12. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
13. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
14. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
15. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
16. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
17. Атлетико Тукуман 0:2 6 2 3 1 6 - 4 9
18. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
19. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
20. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
21. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
22. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
23. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
24. Альдосиви 7 2 0 5 8 - 14 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 2:0 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Банфилд 2:0 7 1 5 1 4 - 5 8
10. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
12. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
14. Атлетико Тукуман 0:2 7 2 0 5 6 - 14 6
15. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
16. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
20. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
21. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
22. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
3. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 4 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Эрбес Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Хуан Мануэль Крус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Урси Агустин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Хуан Мануэль Крус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Атлетико Тукуман
2.13
4.81
9.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 2:0 Атлетико Тукуман онлайн




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