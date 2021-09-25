Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Эрбес Кристиан получил желтую карточку от судьи

26' Г О О О О Л - Хуан Мануэль Крус бьет в цель!

14' Урси Агустин получил желтую карточку от судьи

10' Г О О О О Л - Хуан Мануэль Крус бьет в цель!